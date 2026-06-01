Психолог рассказал, как театр помогает наладить контакт родителям и детям

Совместный поход в театр сближает родителей и детей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила психолог семейного центра «Диалог» департамента труда и социальной защиты населения Москвы Юлия Горбанева.

«В повседневной жизни семья часто живет в режиме многозадачности. Утром – собрать ребенка, днем – работа, школа, кружки, вечером – ужин, уроки, бытовые разговоры. <…> Но отношениям нужны не только инструкции и контроль. Им нужны общие впечатления. Театр дарит событие, прожитое вместе. Родитель и ребeнок – в одном зале, с одной историей, с одними героями. Кто-то смеeтся, кто-то переживает, кто-то узнаeт себя. После спектакля появляется повод поговорить не о школе и делах, а о чувствах, поступках, выборе», – сказала Горбанева.

Психолог отметила, что во время просмотра ребенок может заметить то, что пропустил взрослый, посочувствовать спорному герою, задать неожиданный вопрос, и тогда взрослый может увидеть внутренний мир ребeнка не через оценки, а через его реакцию на историю.

«После спектакля дети иногда говорят то, что в обычном разговоре скрыли бы. Через героев проще обсуждать сложные темы: почему персонаж испугался, соврал, что сделал бы на его месте ребeнок, всегда ли взрослые честны. Эти вопросы не звучат как нравоучение. Они звучат мягче, потому что речь будто бы идет "не про нас". Но именно такие разговоры часто помогают семье стать честнее», – отметила Горбанева.

По еe словам, совместные походы в театр также могут стать семейной традицией, так как дети хорошо запоминают не только крупные события, но и повторяющиеся маленькие ритуалы: дорогу до театра, обсуждение афиши, выбор спектакля, разговор по пути домой. Из таких деталей складывается ощущение семьи как своего особенного мира.

Психолог подчеркнула, не нужно требовать от ребенка глубокого анализа и любви к искусству. Умение обсуждать впечатления без давления не менее важно, чем сам спектакль.

«Театр учит семью смотреть друг на друга внимательнее и переходить к более живому диалогу. Взрослый может быть не только наставником, но и собеседником. Ребенок – не только учеником, но и человеком со своим мнением, вкусом, эмоциями», – сказала Горбанева.

