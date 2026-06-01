Специалист ответил, что обязательно нужно привить детям

Сегодня детям тяжело устоять перед соблазнами виртуальной среды, поэтому ключевая задача — формирование у подрастающего поколения прочного ценностного иммунитета, сказала НСН Екатерина Целоухова.

© nsn.fm

Учредитель Сообщества женщин за духовно-нравственные ценности «Созидай» Екатерина Целоухова в пресс-центре НСН призвала государство поддерживать ценности целомудрия, осознанного отношения к своему здоровью, уважения к традиционной семье и материнству.

«Современные цифровые вызовы — будь то незаконная дистанционная продажа алкоголя или агрессивное навязывание вейпов и никотиносодержащих товаров — это не просто рыночные нарушения. Это удар по демографическому будущему страны, репродуктивному здоровью женщин и психологической устойчивости детей. Технические запреты здесь необходимы, но без глубокой внутренней опоры молодому человеку не устоять перед соблазнами виртуальной среды. Именно поэтому ключевая задача — формирование у подрастающего поколения прочного ценностного иммунитета. Мы должны привить нашим детям цифровой иммунитет. Мы не должны просто говорить о том, что это плохо. Мы должны взрастить поколение, которое способно противостоять тем угрозам, которые сегодня есть в нашем обществе. Ценности целомудрия, осознанного отношения к своему здоровью, уважения к традиционной семье и материнству закладываются прежде всего в семье и должны системно поддерживаться государством. Наша консолидированная задача заключена в помощи ребёнку отличить истинные приоритеты от разрушительных цифровых трендов», — сказала собеседница НСН.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что продажа вина через маркетплейсы — настоящее преступление и популяризация алкоголя, которая позволит обходить ограничения на его продажу.