Названы главные ошибки родителей в период экзаменов у детей

Родители зачастую встают на сторону школы, а не ребенка и начинают контролировать и запугивать его вместо того, чтобы оставаться опорой, рассказала «Ленте.ру» семейный психолог, основатель семейного психологического центра «Иволга» Ольга Иванова.

«Первая и основная ошибка — родители встают на сторону школы (а не ребенка) и начинают контролировать, запугивать вместо того, чтобы оставаться опорой для ребенка. Ребенок оказывается зажат между двумя огнями: школа говорит "ты не имеешь права ошибиться", и родители присоединяются к этому давлению. Вторая ошибка — родители используют фразы, которые только усиливают тревожность. Нельзя говорить: "Ты не имеешь права отдыхать", "От этого зависит твоя жизнь", "Если не сдашь, никогда ничего не добьешься". Вместо этого стоит говорить: "Я с тобой", "Если не сдашь — разберемся, если сдашь — отпразднуем"», — отметила Иванова.

По словам психолога, родители иногда не справляются с собственной паникой и передают свою тревогу ребенку. Если родитель сам не может успокоиться, он становится дополнительным грузом, а не опорой. В результате ребенок чувствует, что взрослого трясет внутри, и зажимается от этого еще сильнее.

«Четвертая ошибка — родители постоянно спрашивают "Ты готовился?", повторяют учительские страхи и тем самым нагнетают обстановку, вместо того чтобы снижать значимость экзамена и напоминать, что даже при неудаче жизнь не заканчивается. Пятая — родители игнорируют тревожные сигналы организма ребенка: когда он перестал спать, есть или, наоборот, начал заедать стресс», — пояснила Иванова.

В результате, вместо того, чтобы снижать давление и обращаться за помощью, родители продолжают требовать и контролировать, что только усугубляет состояние ребенка, добавила психолог.

Ранее стало известно, что в Тюмени школьника экстренно госпитализировали во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Ученики пожаловались на плохую организацию экзамена. С их слов, их больше часа продержали на улице, а на входе образовались огромные очереди.

Также сообщалось, что в Самаре школьница почувствовала недомогание после ЕГЭ по истории, ее увезли в больницу.