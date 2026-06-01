Определены «небезопасные» родители для ребенка

Отсутствие недостатков может вызывать у детей неврозы и стресс.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Идеальный родитель — это самый небезопасный, самый травматичный и токсичный человек, который может быть у ребёнка. Любая идеальность претит самому факту жизни и ведёт к невротизму. А любой невротизм ведёт к большому количеству напряжения. Психике маленького человека переваривать это очень тяжело. Поэтому травм, внутренних искажений, непонимания мира у людей, у которых были так называемые идеальные матери и отцы, гораздо больше, чем у тех, у кого были просто хорошие родители со своими плюсами и минусами, любившие своих детей. Поэтому стоит говорить не про идеальное родительство, а про осознанное».

Ранее Соловьёва предупредила о влиянии «бессознательных родовых программ» на отношения. Поведение человека часто определяется взаимодействием в семье, пояснила она.