Диетолог призвал срочно реформировать школьное питание в России

Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова в беседе с Общественной службой новостей заявила, что современное школьное питание требует срочных реформ. По её словам, после того как в 1990–2000‑х годах часть пищеблоков закрыли, а организацию питания массово передали на аутсорсинг, меню наполнилось продуктами, далёкими от принципов здорового питания. В результате на обеденных столах школьников прочно обосновались пельмени, наггетсы, сосиски, пицца и другие полуфабрикаты.

Дианова в беседе с "Общественной службой Новостей" перечислила четыре главные опасности такой системы. Первая: ультраобработанная еда с избытком соли, насыщенных и трансжиров, усилителей вкуса и консервантов не соответствует диетологическим стандартам для растущего организма. Вторая: меню перенасыщено рафинированными углеводами — сахаром, вареньем, джемами, сгущёнкой, белым хлебом и сдобой. Третья: контроль качества, который раньше обеспечивали собственные пищеблоки и квалифицированный персонал, при аутсорсинге резко снизился. Четвёртая: вкус питания оставляет желать лучшего, из‑за чего дети отказываются от обедов и требуют у родителей деньги на буфет, где ассортимент в основном представлен выпечкой.

Специалист подчеркнула, что последствия такого рациона крайне серьёзны: ожирение, сахарный диабет, расстройства пищевого поведения и рост числа хронических болезней в детском возрасте.

В качестве первоочередных мер Дианова предложила вернуть систему собственных пищеблоков и кухонь при школах. Это позволит управлять качеством продуктов, их свежестью, разнообразием и быстро вносить коррективы. Положительным примером она назвала гимназию в Казани, где внедрена система «шведского стола». Кроме того, необходимо пересмотреть школьное меню: исключить или значительно ограничить нехарактерные продукты, добавить больше свежих овощей, фруктов, круп, нежирного мяса, рыбы, птицы и бобовых.

«Питание детей в школе — это не место для компромиссов! Нам нужно вернуть высокий стандарт контроля, свежести и безопасности еды, исключить полуфабрикаты и вернуть в школы настоящую и действительно питательную еду», — резюмировала диетолог.

Она также отметила, что реформа школьного питания должна стать стратегической задачей государства, а к формированию меню необходимо привлекать все стороны: семью, школу и самих детей — через обратную связь и совместные обсуждения.