Как подобрать SPF ребенку

Лето, море, дача, прогулки в парке — и детская кожа получает гораздо больше солнечного излучения, чем в холодное время года. При этом кожа она намного тоньше и чувствительнее взрослой, а значит, солнечные ожоги появляются быстрее, а последствия могут сохраняться на долгие годы.

Именно поэтому выбор солнцезащитного средства для детей — не маркетинговая прихоть, а вопрос здоровья. Но разобраться в цифрах на упаковке, минеральных фильтрах и водостойких формулах бывает непросто. На что действительно стоит обращать внимание? Дерматолог Ирина Куроедова дала советы родителям.

SPF 50 — лучший выбор для большинства детей

Многие родители думают, что разница между SPF 30 и SPF 50 огромна — на практике SPF 30 задерживает около 97% UVB-лучей, а SPF 50 — около 98%.

«Разница кажется мизерной, но для детей с чувствительной кожей при длительном пребывании на солнце или в условиях очень высокой солнечной активности SPF 50 пропускает примерно вдвое меньше UVB-излучения, чем SPF 30, поэтому обеспечивает дополнительный запас защиты», — объясняет эксперт.

Для детей обычно рекомендуется именно SPF 50, особенно если речь идет о пляже, бассейне, прогулках на солнце или отдыхе в жарких странах. При этом важно помнить: даже самый высокий SPF не дает полной защиты на весь день. Средство необходимо регулярно обновлять.

Ищите защиту не только от UVB, но и от UVA

Цифра SPF показывает защиту прежде всего от UVB-лучей, которые вызывают солнечные ожоги. Но существуют еще UVA-лучи, способные проникать глубже и повреждать кожу даже без заметного покраснения. Поэтому на упаковке стоит искать пометки Broad Spectrum, UVA/UVB или значок UVA в кружке. Такие средства обеспечивают более полноценную защиту и считаются предпочтительными для детей.

Минеральные фильтры часто лучше подходят чувствительной коже

В детской косметике часто используют оксид цинка и диоксид титана. Эти минеральные фильтры остаются на поверхности кожи и отражают часть солнечного излучения. Для малышей, детей с атопическим дерматитом, аллергиями или очень чувствительной кожей такие формулы нередко оказываются более комфортными. Единственный недостаток — они могут оставлять беловатый след, особенно на смуглой коже.

Если ребенок уже сильно загорел, нужен ли ему SPF?

Многие родители замечают, что к середине лета ребенок становится буквально шоколадным от загара, и начинают задумываться: может быть, крем больше не нужен?

«К сожалению, это распространенное заблуждение. Загар действительно означает, что кожа выработала больше меланина — пигмента, который частично защищает от ультрафиолета. Однако такая естественная «броня» довольно слабая и не может заменить солнцезащитное средство. Даже хорошо загорелая кожа продолжает получать повреждения от UVA- и UVB-лучей. Кроме того, сам загар — это уже признак того, что кожа отреагировала на воздействие солнца. Поэтому наличие загара не означает, что риск ожога или накопленного повреждения исчезает», — подчеркивает врач.

Водостойкость не означает защиту на весь день

Надпись Water Resistant часто создает ложное чувство безопасности. Многие уверены, что после купания средство продолжает защищать ребенка столько же, сколько и до него. На самом деле даже водостойкий SPF необходимо наносить заново после длительного плавания, активных игр в воде или вытирания полотенцем. Особенно это касается детей, которые редко сидят спокойно и проводят весь день в движении.

Крем — не единственная защита от солнца

Даже самый качественный SPF не способен полностью компенсировать пребывание под палящим солнцем. Поэтому детская защита всегда должна быть комплексной: панамы с широкими полями, кепки с защитой шеи, легкая одежда с длинным рукавом, тень и ограничение пребывания на солнце в самые жаркие часы обычно дают гораздо больший эффект, чем очередной слой крема. Особенно это важно для малышей, кожа которых реагирует на ультрафиолет быстрее всего.

Самая частая ошибка родителей

Парадоксально, но чаще всего родители просто наносят слишком мало средства. Для полноценной защиты крема должно наноситься достаточно много: для ребенка 4-6 лет на все тело обычно требуется около 15-20 мл средства (примерно 3-4 чайные ложки), но многие родители недооценивают необходимое количество средства. Никогда не забывайте о правиле обновлять защиту каждые два часа. Наносите средство заранее, до выхода на пляж — и помните, что солнечный ожог гораздо легче предотвратить, чем потом лечить.