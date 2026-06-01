Мишустин ответил, что закладывает детям жизненные ориентиры

Книги, прочитанные людьми в детстве, впоследствии закладывают жизненные ориентиры человека, становятся для него опорой при принятии важных жизненных решений. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области детской и подростковой литературы.

«Уважаемые коллеги мы сегодня здесь собрались, чтобы чествовать лауреатов премии правительства, которые много сделали для развития детской и подростковой литературы. Это светлые, добрые, самые важные для формирования личности книги. Они закладывают ключевые жизненные ориентиры для каждого из нас, дают ответы на многие вопросы», — сказал Мишустин, обращаясь к аудитории.

По его мнению, именно такие произведения, с которыми человек знакомится еще в самом раннем возрасте, "могут открыть маленькому читателю целый мир знаний, приключений, чудес, стать впоследствии верными друзьями, опорой при принятии решений".

«Ну и, конечно, чтение знакомит ребенка с российской культурой, с ее богатым духовным наследием. Символично, что вручение премии проходит сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей. Это особая дата, когда взрослые не только празднуют и окружают заботой ребят, но и делают все необходимое для развития их навыков, талантов, понимая высокую ответственность за благополучие нашей молодежи. Хочу всех поздравить с этой значимой датой», — поздравил Мишустин.

Он напомнил, что в России вопросу воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется самое приоритетное внимание государства и общества.