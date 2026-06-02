Репетитор назвала простую ошибку, из-за которой школьники теряют баллы на ЕГЭ

Выпускников лишают баллов на ЕГЭ не сложные задания, а банальная самоуверенность в тестах. Об этом рассказала репетитор Болгова.

Многие выпускники недобирают баллы на едином государственном экзамене из-за невнимательности при выполнении тестовой части, рассказала NEWS.ru преподаватель русского языка Анастасия Болгова. По ее словам, именно в первых заданиях школьники чаще всего совершают обидные ошибки, которые потом мешают получить высокий итоговый результат.

Сложные задания ученики обычно воспринимают серьезно: заранее ждут подвоха, много тренируются, повторяют теорию и настраиваются на то, что придется хорошенько подумать. А вот тестовая часть кажется им легкой, поэтому концентрация снижается.

Она подчеркнула, что базовая часть экзамена, хоть и строится на стандартных темах, от этого не становится совсем простой. Чтобы выполнить задания правильно, недостаточно просто выучить правило – важно понять логику конкретного формата и отработать пошаговый алгоритм решения. Часто выпускники ошибаются как раз потому, что невнимательно читают формулировку или путаются в структуре задания. Особенно хорошо это видно на ЕГЭ по русскому языку, где даже знакомая тема может быть подана в непривычном виде.