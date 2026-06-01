Как отучить ребенка просить деньги и найти работу

Взрослый сын или дочь, кажется, не собираются взрослеть, а вы устали быть банкоматом? Тогда пора заняться финансовым воспитанием, иначе так и будете по первой просьбе переводить на пиццу, новые кроссовки и билеты в кино.

Психолог Татьяна Цветкова в беседе с WomanHit утверждает, что проблема вовсе не в «жадности» детей, а в отсутствии системного воспитания. Но даже если вы упустили время, все можно исправить. Главное — перестать быть спасательным кругом и начать учить самостоятельности. Вот пять шагов, которые важно пройти вместе с ребенком на пути к финансовой грамотности.

Ваш кошелек не бездонная бочка

Самое сложное для любой мамы — перестать мгновенно реагировать на просьбу о деньгах. Пока вы каждый раз бросаетесь на помощь, у ребенка нет ни малейшего стимула искать работу или планировать свой бюджет. Эксперт подчеркивает, что первым делом нужно сесть и честно сказать чаду: «С завтрашнего дня денег не даю». Но не просто отрезать, а объяснить почему. Рассказать, что труд — это главная ценность жизни и что именно в труде человек зарабатывает средства на свои желания. Не давайте готовых денег, дайте «удочку», то есть понимание, как их добыть.

Совместное планирование бюджета

Многие молодые люди искренне не понимают, куда утекают их деньги. Платежи по карте кажутся обезличенными, а сумма в телефоне — абстрактной. Сядьте рядом с ребtнком, откройте таблицу или специальное приложение и вместе запишите все обязательные расходы: транспорт, питание вне дома, связь, лекарства, подписки. Обсудите, какая сумма реально нужна, и сравните ее с тем, сколько он мог бы заработать. Это отрезвляет лучше любых нотаций.

Поиск источник дохода

Если взрослый ребенок постоянно просит деньги, значит, своего источника дохода у него просто нет. Задача родителя — помочь составить резюме, найти подходящие вакансии, будь то фриланс-биржа или доставка, предложить пройти короткие курсы по востребованным специальностям. Специалист советует не делать все за сына или дочь, в лишь предоставить инструменты. Если у ребенка уже есть профессия, напомните, что диплом — это пропуск на рынок труда, и можно начинать с неполной занятости, совмещая с учебой. Даже небольшие заработки дадут ему чувство собственной силы и уменьшат желание клянчить у вас.

Стоп-контроль

Многие мамы, боясь, что дитя потратит деньги на ерунду, начинают жесткий контроль: требуют отчеты, проверяют чеки, звонят с вопросом «на что потратил?». Это вызывает лишь раздражение и желание скрывать свои траты. Татьяна Цветкова предупреждает, что здесь нужно соблюдать тонкую грань между гиперопекой и попустительством. Если вы вовремя не воспитали финансовую грамотность и теперь ребенок клянчит, необходимо сначала помочь, а потом постепенно отпускать. Договоритесь, какую часть первых заработанных денег он будет откладывать, а какую может тратить без отчета. И доверьтесь ему. Лучший способ — перевести его на собственную «зарплатную» карту, куда будут приходить его доходы, и не проверять каждый чек. Ошибки — его личные уроки, а не ваши.

Системность

Финансовое воспитание должно начинаться с раннего детства и включать пять последовательных этапов. От формирования общих представлений о деньгах в 3-5 лет до полноценного умения зарабатывать и планировать бюджет в 12-18 лет. Однако даже если ваш ребенок уже вышел из этого возраста, систему можно выстроить заново, просто в более сжатые сроки. Начните с разговора и совместного составления бюджета. Психолог уверяет, что если пройти все правильные этапы, то к 19 годам молодой человек будет уметь распоряжаться деньгами, зарабатывать на жизнь и не будет клянчить, потому что он уже знает цену труду.

Отучить взрослого ребёнка клянчить деньги можно только одним способом: перестать давать их по первому требованию. Но делать это нужно мягко, с объяснением и реальной помощью. Помогите составить бюджет, найдите варианты подработки, поддержите первые самостоятельные шаги, но не делайте работу за него. Ваша миссия — не вырастить ленивого иждивенца, а воспитать взрослого человека, который сам отвечает за свои финансы.