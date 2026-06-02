Почему стоит отменить жесткий контроль за детьми перед ЕГЭ

В период подготовки к выпускным экзаменам взрослым следует сосредоточиться на сохранении психологического здоровья подростков, избегая излишнего давления и гиперопеки, призвала клинический психолог клиники «СОВА», КПТ-терапевт, супервизор Анна Саулина.

«Период сдачи ЕГЭ – это не просто проверка знаний, а серьезный стресс для всей семьи... Для родителей важно сместить фокус со сдачи экзамена на сохранение психического здоровья и ресурсов подростка», – объяснила специалист РИА «Новости».

По словам психолога, когда родители берут на себя жесткий контроль - составляют графики, проверяют знания, ругают за отдых, - подросток может включить пассивное сопротивление, переложить ответственность на родителей «это вам надо, вы и готовьтесь».

Взрослым важно соблюдать баланс, не впадая в крайности равнодушия или тревожного гиперконтроля. Безопасными фразами для общения станут слова поддержки и готовности помочь в организации быта.

Психолог рекомендует избегать сравнений с другими детьми и запугиваний, чтобы подросток чувствовал себя в безопасности независимо от полученных баллов.