«Лето, газировка и сбитый режим»: психолог раскрыла главные опасности каникул для подростков

Семейный психолог Анастасия Кардиакос рассказала о скрытых биологических ловушках, которые могут подстерегать подростков во время летних каникул. По её словам, беззаботный образ жизни, включающий газировку, снеки и сбитый режим сна, может заложить фундамент для серьёзных проблем со здоровьем в будущем.

Кардиакос объяснила, что высокий метаболизм и гормоны роста в подростковом возрасте маскируют разрушительные процессы. Однако количество жировых клеток, сформированное в юности, остаётся с человеком на всю жизнь. При избыточном питании организм не просто увеличивает старые клетки, а создаёт новые, что в будущем значительно усложняет процесс похудения.

Особое внимание эксперт в интервью «Радио 1» уделила влиянию лишнего веса на мальчиков. Избыточная жировая ткань активно перерабатывает мужские гормоны (тестостерон) в женские (эстроген), что может негативно сказаться на формировании маскулинности, либидо и вторичных половых признаков. Это может привести к неуверенности в себе, тревожности и формированию пассивного поведения.

Кроме того, психолог подчеркнула, что каждый лишний килограмм создаёт дополнительную нагрузку на суставы и позвоночник, что для активно занимающихся спортом подростков может обернуться необратимым разрушением суставов и закрытием пути в большой спорт.

Тем не менее, Кардиакос отметила, что лето не является «точкой невозврата», но требует осознанного подхода к здоровью.

