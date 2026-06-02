Врачи назвали пять вредящих сердцу вечерних привычек

Диетолог Мишель Рутенштейн и кардиолог Серджиу Дарабант предупредили, что пять вечерних привычек негативно сказываются на здоровье сердца. Их они раскрыли в разговоре с изданием Infobae.

Первой вредной для сердца привычкой Дарабант назвал отсутствие физической активности после ужина. Из-за этого повышается уровень холестерина в крови, накапливается висцеральный жир и увеличивается риск развития инсулинорезистентности, предупредил он.

Во-вторых, Рутенштейн призвала отказаться от употребления по вечерам алкоголя, поскольку он ухудшает липидный профиль, от которого зависит состояние сердца. К тому же спиртные напитки перегружают печень. Третьей вредной привычкой врач назвала поздний ужин, так как он затрудняет контроль уровня холестерина в крови, поскольку люди в это время, согласно исследованиям, отдают предпочтение более калорийной и жирной пище.

В-четвертых, доктор призвала не ложиться спать в состоянии стресса. Вместо этого она посоветовала сначала уделить время различным расслабляющим практикам, чтобы снизить уровень кортизола в крови. Заключительной опасной привычкой являются перекусы поздно вечером, добавил Дарабант.

