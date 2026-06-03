Как часто россияне ограничивают детям время за гаджетами

Более 50 процентов родителей в нашей стране ограничивают детям время использования гаджетов, сообщил генеральный директор Института развития интернета (АНО "ИРИ") Алексей Гореславский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Это выяснилось во время совместного исследования с Аналитическим центром ВЦИОМ, посвященного контентным предпочтениям детей. По его данным, 55 процентов родителей ограничивают время использования гаджетов их детьми, а 47 процентов ограничивают время просмотра контента. Еще 32 процента матерей и отцов прибегают к ограничению просмотра конкретных проектов или жанров. И только 14 процентов родителей настроены ни в чем не ограничивать использование гаджетов их детьми.

Возраст ребенка также сказывается при определении режима пользования устройствами. Чаще всего под ограничения времени просмотра подпадают дети до шести лет, а тем, кому от пяти до 10 лет уже огранивают использование самих гаджетов.

При этом 45 процентов родителей полностью доверяют детям и подросткам в поиске в интернете интересного им контента - кино, сериалов, мультфильмов. Детям 11 -14 лет в этом доверяют уже 74 процента родителей.

Гореславский отметил, что единых нормативов по времени использования детьми интернета не возникло. Но в среднем дети каждый день пребывают в "цифровом мире" около четырех часов.

"Интернет - это просто еще одна среда, в которой мы все живем. Ей нужно научиться пользоваться так же, как учатся плавать, ездить на велосипеде", - цитирует Гореславского РИА Новости.

Он отметил, что в этом вопросе нужен навык.