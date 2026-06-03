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Более половины родителей ограничивают время использования гаджетов детьми

Российская Газетаиещё 1

Более 50 процентов родителей в нашей стране ограничивают детям время использования гаджетов, сообщил генеральный директор Института развития интернета (АНО "ИРИ") Алексей Гореславский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как часто россияне ограничивают детям время за гаджетами
© Российская Газета

Это выяснилось во время совместного исследования с Аналитическим центром ВЦИОМ, посвященного контентным предпочтениям детей. По его данным, 55 процентов родителей ограничивают время использования гаджетов их детьми, а 47 процентов ограничивают время просмотра контента. Еще 32 процента матерей и отцов прибегают к ограничению просмотра конкретных проектов или жанров. И только 14 процентов родителей настроены ни в чем не ограничивать использование гаджетов их детьми.

Возраст ребенка также сказывается при определении режима пользования устройствами. Чаще всего под ограничения времени просмотра подпадают дети до шести лет, а тем, кому от пяти до 10 лет уже огранивают использование самих гаджетов.

При этом 45 процентов родителей полностью доверяют детям и подросткам в поиске в интернете интересного им контента - кино, сериалов, мультфильмов. Детям 11 -14 лет в этом доверяют уже 74 процента родителей.

Гореславский отметил, что единых нормативов по времени использования детьми интернета не возникло. Но в среднем дети каждый день пребывают в "цифровом мире" около четырех часов.

"Интернет - это просто еще одна среда, в которой мы все живем. Ей нужно научиться пользоваться так же, как учатся плавать, ездить на велосипеде", - цитирует Гореславского РИА Новости.

Он отметил, что в этом вопросе нужен навык.