Ребенок избегает общения с бабушкой: кто виноват и что делать

Для многих родителей отказ ребенка общаться с бабушкой или дедушкой становится болезненной темой. Старшие родственники обижаются, мама и папа чувствуют себя между двух огней, сам ребенок нередко замыкается еще сильнее.

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В такой ситуации легко впасть в крайности: либо заставлять через силу, либо полностью отказаться от встреч и звонков. Однако причины детского нежелания редко бывают настолько простыми. Вместе с детским психологом Викторией Масловой разбираемся, что именно стоит за отказом и как помочь всем участникам истории сохранить теплые отношения.

Почему ребенок избегает общения с бабушкой

Когда ребенок говорит, что не хочет ехать к бабушке или разговаривать с ней по телефону, взрослые часто воспринимают это как проявление нелюбви или каприза. Между тем, причины могут оказаться гораздо более приземленными.

«Одним детям некомфортно из-за особенностей общения. Например, бабушка слишком эмоционально приветствует внука, крепко обнимает, зацеловывает, тискает, громко разговаривает или постоянно задает неудобные вопросы. Для взрослого это выглядит мило, как проявление заботы, для ребенка становится источником раздражения и напряжения. Другие дети испытывают трудности из-за разницы поколений. Им кажется, что старшие родственники не понимают их интересов, делают замечания, критикуют современные увлечения или пытаются навязать свои правила. В результате встречи начинают ассоциироваться с дискомфортом», — отмечает Виктория.

Иногда причина кроется в банальной скуке. Особенно часто это происходит с младшими школьниками. Если каждый визит проходит по одному сценарию, ребенку сложно испытывать интерес к поездкам. Бывает и так, что ребенок чувствует отношение родителей к старшим родственникам. Если дома регулярно звучат жалобы, критика по отношению к бабушке или раздраженные комментарии, дети быстро улавливают негатив и начинают дистанцироваться сами. Так что стоит фильтровать, что вы говорите в присутствии ребенка.

Нужно ли заставлять ребенка общаться с бабушкой

Однозначного ответа здесь нет. Если речь идет о маленьком ребенке, родители вправе определять семейный уклад и решать, будут ли в жизни сына или дочери присутствовать бабушки и дедушки. Семейные связи формируются именно благодаря взрослым. Малыш не всегда способен оценить их значение самостоятельно.

«При этом принуждение не должно превращаться в давление с вашей стороны. Если ребенок испытывает сильный дискомфорт, страх или тревогу при общении с бабушкой, игнорировать его чувства нельзя. Важно разобраться, что именно вызывает сопротивление, и по возможности изменить ситуацию», — говорит психолог.

С подростками гораздо сложнее. Они уже имеют свое сформировавшееся мнение и часто действуют вопреки. Жесткое принуждение обычно приводит к обратному результату. Чем сильнее вы будете давить на подростка, тем больше он будет сопротивляться и устраивать показательные выступления. В этом возрасте полезнее договариваться, искать компромиссы и обсуждать удобный формат общения.

Как говорить с бабушкой и дедушкой о проблеме

Со взрослыми родственниками нужно разговаривать деликатно в силу возраста и особенностей характера. Для многих бабушек и дедушек дистанция со стороны внуков становится болезненным переживанием. Они могут воспринимать замечания как упрек или отвержение.

«Поэтому лучше рассказывать о потребностях ребенка, а не критиковать поведение старших родственников. Вместо обвинений стоит делиться наблюдениями: ребенку трудно, когда его стискивают в объятиях, он пугается громких разговоров или устает от большого количества слишком личных вопросов», — комментирует эксперт.

Хороший результат дает разговор в формате сотрудничества. Когда бабушка или дедушка чувствуют, что их мнение важно и их не пытаются отстранить от жизни ребенка, они гораздо охотнее идут навстречу. Не менее важно замечать положительные моменты и благодарить за них.

Как бабушке и дедушке стать ближе к внукам

Часто старшие родственники пытаются наладить контакт привычными для себя способами: расспрашивают обо всем на свете, дают непрошенные советы, интересуются учебой и поведением. Только вот детям обычно требуется совсем другое.

«Им хочется чувствовать искренний интерес к своим увлечениям, эмоциям и маленьким событиям повседневной жизни. Намного легче возникает связь, когда взрослый готов слушать, а не только спрашивать и критиковать за непонятные ему увлечения», — отмечает Виктория.

Хорошо работают совместные занятия, общие секреты, семейные истории, творческие проекты и любые занятия, которые создают общие воспоминания. Например, можно предложить бабушке послушать любимого исполнителя ребенка или отправить их в кино. Для ребенка отношения формируются через эмоции и совместно проведенное время, а не через разговоры о том, как важно поддерживать связь между поколениями.

Если ребенок избегает общения с бабушкой или дедушкой — это не повод сразу обвинять кого-то из участников ситуации. За отказом могут скрываться возрастные особенности, неудачный формат общения, различия характеров или накопившийся дискомфорт. Задача родителей — не заставить ребенка испытывать теплые чувства по расписанию, а помочь ему выстроить отношения, в которых будет комфортно всем.