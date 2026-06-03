Что такое «паспорт отца» и зачем он нужен

В России предложили выдавать «паспорт отца». Своеобразная памятка должна будет содержать важную информацию: полагающиеся семье выплаты и льготы (федеральные и региональные), а также советы по уходу за здоровьем новорожденного и по его воспитанию. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, так ли необходим «отцовский паспорт».

© Вечерняя Москва

По словам председателя Национального родительского комитета, лидера волонтерского сообщества детской безопасности «Заступник» Ирины Волынец, этот документ только формально называется «паспорт отца», а на деле он будет содержать важную информацию, которая пригодится будущим родителям.

Туда будут вносить данные о выплатах и пособиях, которые положены семье, но о которых она может не знать. Помимо этого, можно дополнить «паспорт» советами детских психологов, основами ухода за новорожденным (кормление, гигиена, режим дня), признаками возможных проблем со здоровьем у младенца и рекомендациями по поддержке супруги в послеродовой период, — рассказала Волынец.

Подобный документ выдают женщинам во время беременности, уточнила специалист. Они получают «материнский паспорт», в который заносят:

информацию о состоянии здоровья женщины во время беременности;

результаты обследований мамы;

данные о родах;

сведения о малыше.

Поэтому, я считаю, появление такого документа и для мужчины — полезное нововведение, которое может повысить популярность отцовства и, тем самым улучшить демографическую ситуацию в стране. Если в документе будут содержаться все преимущества отцовства (к примеру, возможность взять декретный отпуск, дополнительные льготы и пособия), тогда у семей появится желание воспитывать детей, — сказала Волынец.

Тем временем современные отцы все чаще принимают решение оформить декретный отпуск вместо жен. С чем связана такая тенденция, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.