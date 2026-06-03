Эксперты рассказали, какой контент смотрят российские подростки

По данным исследований, больше 90 процентов детей в России пользуются интернетом уже с четырехлетнего возраста. А когда им исполняется 11—12 лет, родительский контроль ослабевает, и ребята осваивают сеть практически самостоятельно. Родителей и экспертов волнует не только количество часов, проведенных ребенком за гаджетами, — не менее важно содержание контента. Цифровая среда формирует модели поведения, а значит, ключевой вопрос — что транслируют детям через игры, видео и сообщества. О том, какие форматы наиболее популярны у молодежи и почему в странах Азии миллионы детей смотрят российские мультики, шла речь 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме на сессии «Реальное и виртуальное пространство: симбиоз площадок для воспитания новых поколений».

Глубокие эмоции, реализм и неидеальные герои

Медийное потребление детей и подростков — тема на первый взгляд понятная и простая, но, как оказалось, достаточно неочевидная, сказал на сессии гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский. «Какие мотивы движут ими в выборе?» — задался вопросом эксперт. Ответ, по его мнению, станет началом большой работы по созданию целого комплекса детского контента, который будет не только развлекать, но и, возможно, наставлять и поучать.

Некоторые ответы представил в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ его гендиректор Валерий Федоров.

По его словам, малыши до 6 лет в основном смотрят мультфильмы — 92 процента.

Дети в возрасте 7—10 лет тоже любят анимацию, но все чаще включают полнометражное кино — 29 процентов.

Еще 19 процентов ребят смотрят сериалы, а 9 процентов предпочитают контент видеоблогеров.

В возрасте от 11 до 14 лет подросткам нравятся сериалы — 33 процента, анимация — 47 процентов, фильмы — 43 процента.

Конечно, подростки ищут в сети и короткие ролики. В этом возрасте западный контент начинают воспринимать как эталон, отметил Федоров.

Высококачественный азиатский контент ценят как источник глубоких эмоций и переживаний, а российский привлекает ребят реализмом.

До шести лет ребенка главным «оператором» поиска и выбора видео становятся родители. Примерно с семи лет дети все чаще находят интересные ролики сами. А 74 процента подростков старше 11 лет ищут контент самостоятельно. Мама и папа, как правило, контролировать тинейджера уже не могут или не хотят.

«К этому моменту чадо умеет великолепно обходить меры защиты, и поиск становится самостоятельным», — сказал Федоров. А доверие между родителями и детьми приобретает особое значение, отметил эксперт.

Малыши, по его словам, любят добрых, понятных и пушистых персонажей. Затем на первый план выходит эталон героя-спасателя. Он смелый, преодолевает трудности, часто наделен экстремальной силой. С 11 лет у ребенка наступает разочарование в идеальных героях. Начинает формироваться интерес к сложным персонажам со своими недостатками и слабостями.

Ежедневные беседы с ИИ

Для подростков 12—17 лет абсолютная доминанта — TikTok, поделился данными гендиректор Mediascope Руслан Тагиев. 24 процента времени, которое проводят дети в интернете, приходится на это приложение. А семь из десяти тайтлов в топе поиска профессионального контента у детей этого возраста — анимация. Четыре из них — аниме.

«Почему мы считаем, что именно поиск контента важен? Потому что это осознанное намерение что-либо увидеть. Обратите внимание, что мультики и аниме доминируют не только среди молодого поколения, но и среди взрослых», — отметил Тагиев.

Треть детей, по его словам, ежедневно используют свои смартфоны для общения с искусственным интеллектом.

«Это не опрос, — подчеркнул Тагиев. — Это техническая фиксация использования детьми своих гаджетов. 30 процентов детей каждый день общаются с искусственным интеллектом».

Российские дети любят не только аниме, но и отечественные мультфильмы. Более того, во всем мире они становятся все популярнее. Об этом рассказала гендиректор АО «Национальная медиа группа» Светлана Баланова. Она привела в пример мультфильм «Три кота». «Все, у кого есть дети, точно знают слова «миу-миу». И я даже знаю, как это по-китайски звучит — «ниу-ниу», от слова «нихау». В Китае 5,5 миллиарда просмотров «Трех котов», — рассказала эксперт.

Действительно, качественного детского контента хватает. Проблема в том, что дети не всегда его выбирают. Сегодня существует диспропорция в сторону «дешевого» дофаминового контента, обратил внимание первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Можно ли придумать алгоритм, который будет удерживать внимание аудитории и продвигать важные смысловые нарративы? Как мне кажется, можно», — считает депутат.

Здесь, по его мнению, могут помочь и технологии искусственного интеллекта, и качественный контент, где с молодежью будут разговаривать на одном языке.