Как реагировать, если ребенок сломал дорогой подарок

Выпускные — сезон дорогих подарков: смартфоны, ноутбуки, брендовая обувь. А через пару дней в родительских чатах паника: «Разбил!», «Сломала каблук за 100 тысяч!». Как сохранить психику и свою, и ребенка рассказывает нейропсихолог Наталья Наумова.

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Первое и самое важное, что советует эксперт, — ничего не предпринимать в состоянии ярости: это точно травматично для ребенка. Психолог поясняет: если родитель остро ощущает такую эмоцию, значит, какая-то мгновенная мысль сильно его задела и «отправила» в какое-то другое событие из прошлого.

Здесь важно замедлиться, подышать, желательно сесть и «заземлиться» — поставить ноги на пол, почувствовать спинку стула или кресла, — объясняет Наталья Наумова. — И в этом спокойном состоянии спросить себя: что меня так сильно задело?

По словам психолога, чаще всего родителей злит не сама поломка, а ощущение, что ребенок не ценит их труд и не понимает, как им сложно работать, терпеть трудности с начальством или коллегами, добывать эти деньги. И здесь важно заметить, что это все-таки больше касается самого родителя. И вот тут Наталья Наумова рекомендует честно проанализировать, что вы чувствовали при покупке подарка. Может, вы превозмогали себя или дарили подарок себе маленькому?

Если самостоятельно проанализировать не удается, важно начать работу с психологом, — настаивает эксперт.

Наталья Наумова советует: вместо того чтобы кричать, нужно спокойно спросить у ребенка, как произошел инцидент, обратить внимание на то, что происходит с ним самим, как он относится к случившемуся. Как правило, ребенку стыдно и страшно.

И если он при этом еще и ушибся или поранился, его в первую очередь надо пожалеть, разделить его переживания, — говорит психолог. — И тогда это, наоборот, сблизит членов семьи, а не превратит родителя в жестокого тирана.

Многие родители в порыве гнева требуют, чтобы ребенок сам заработал на новую вещь, или даже продают его личные вещи.

Это формирует недоверие к родителям и только разрушает отношения внутри семьи. В случае агрессивной реакции ребенок может сделать вывод, что рядом с родными людьми ему небезопасно и нужно быть все время начеку, — предупреждает психолог. — Вместо этого лучше честно и открыто, без давления и угроз, рассказать ребенку, как родитель трудится, чего ему стоит заработать эти деньги. Желательно вообще спокойно рассказывать об этом еще до того, как подарок вручен, и вместе с ребенком оценить, сможет ли он бережно обращаться с такой дорогой вещью.

А если поломка все-таки случилась и финансовая нагрузка для семьи слишком велика, можно не требовать, а предложить ребенку поучаствовать в накоплении на новую вещь — например из карманных денег, из подарков от родственников на дни рождения и другие праздники.

И тогда ценность денег будет прожита, а не выучена через страх и крики, — резюмирует психолог Наталья Наумова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Чегодаев, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Москве:

Чем больше я потрачу на подарок, тем больше меня будут ценить как родителя? Нет. Ровно наоборот. Ценность подарка измеряется не деньгами, а вниманием и силами, которые в него вложены. Банальный откуп на фоне нехватки общения — самое плохое, что может быть. Дети больше нуждаются в участии и поддержке. Любой пусть и символический подарок, но с любовью — вот что по-настоящему ценно.

ОПРОС

Нужно ли баловать выпускника презентами?

Елена Румянцева, руководитель текстильной компании:

Я считаю, что поощрять успехи детей важно, особенно если речь идет о таких значимых событиях, как окончание школы или университета. Поскольку я и моя семья очень любим путешествовать, на мой взгляд, уместно свозить ребенка, к примеру, на море. Такой подарок поможет не только зарядить энергией после тяжелого периода, но и мотивировать на дальнейшие достижения. Более того, ребенок будет знать, что родители его поддерживают. Делать подобные подарки нужно обязательно.

Виталий Рубцов, самозанятый:

Получение образования — обязанность каждого. Например, подарки за отличные оценки, по моему мнению, могут расхолаживать. Конечно, на окончание школы или вуза сделать символический подарок стоит, но скорее не материальный, а тот, который будет ассоциироваться с событием и отвечать личным интересам. Иное я уместным не считаю. В нашем детстве такого не было, что правильно, поскольку во взрослой жизни каждый успех никто поощрять не будет.

Светлана Гаврилова, маркетолог:

Надо сказать, что такие ожидания детей — это влияние интернета, где жизнь измеряют ценником. Дорогой подарок ломает финансовую картину мира. У ребенка, получившего такую внушительную сумму, пропадает желание стараться дальше. Я считаю, что идеальный подарок — небольшое денежное вознаграждение, поездка на море или профессиональные курсы. А выпускной — это лишь символический рубеж.

Елена Козозоева, логист: