Психолог объяснил, как нужно говорить с детьми о недопустимости мата

Доцент кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии МГППУ кандидат психологических наук Екатерина Бойкина в беседе с RT дала советы, как объяснить детям и подросткам, что мат неприемлем.

«Если речь идёт о дошкольнике, не стоит давать ему повод к закреплению условного рефлекса в системе «стимул — реакция»: «я маме ругательство — она охает и обязательно обращает на меня внимание». Только в случае повторного употребления «плохого» слова с ребёнком стоит поговорить, но не стыдя его и не порицая», — указала эксперт.

Бойкина обратила внимание, что детям и подросткам следует объяснять вещи, которые, как кажется взрослым, понятны априори.

«Подростки могут казаться взрослыми, но с ними всё равно нужно разговаривать. Объяснить, что мат в присутствии родителей и других взрослых — это плохо. Если подросток использует ненормативную лексику, чтобы выплеснуть эмоции, нужно научить его контролировать себя и выражать чувства по-другому. Важно подходить к вопросу без осуждения, чтобы не усилить стресс у ребёнка, но при этом чётко обозначать границы допустимого в общении», — посоветовала она.

Екатерина Бойкина напомнила, что лучшее средство — личный пример родителей.

Также она рассказала о техниках, которые учителя и родители могут использовать при обсуждении проблемы.