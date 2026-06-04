Мать 17 детей рассказала, как пережила развод с мужем после 23 лет брака

Многодетная мать Валентина Красникова рассказала журналистам, что развелась с супругом после 23 лет брака. Пара вырастила 17 детей. Подробности – в материале Москвы 24.

"Настоящая трагедия"

Многодетная мать Валентина Красникова дала откровенное интервью изданию "СтарХит", в котором рассказала о крахе семейной жизни после 23 лет замужества. Женщина, воспитавшая 17 детей, призналась, что брак был счастливым, поэтому и развод стал полной неожиданностью.

Никогда не представляла, что с нами может произойти подобное. Для меня это была настоящая трагедия. Когда люди смотрят со стороны, им кажется, что сильные женщины справляются со всем легко. Но это не так. Развод – это всегда боль. Особенно когда за плечами огромная жизнь, дети, общая история, мечты, планы.

Валентина призналась, что ей понадобилось время, чтобы свыкнуться с новой реальностью. Преодолеть трудные времена ей помогла дисциплина, вера и понимание, что развод не конец жизни. Кроме того, Красникова считала, что "не имела права разрушиться эмоционально", потому что рядом дети.

"Они должны видеть не идеального человека, а взрослого человека, который умеет проходить кризисы", – отметила многодетная мать.

Красникова также добавила, что "развод – это не приговор женщине". Валентина отметила, что убедилась на собственном опыте: когда закрылась одна дверь, возможно, не сразу, но обязательно откроется другая.

Кроме того, женщина рассказала в интервью, что 10 детей уже взрослые, а 7 – еще несовершеннолетние.

Хочу закрыть все разговоры о том, что дети якобы нужны мне ради пособий. Я не получала, не получаю и не собираюсь получать выплаты. Теперь у меня есть официальное решение суда, и для меня этот вопрос закрыт.

При этом женщина уверяет, что между ее многочисленными детьми почти нет ссор, зависти и соперничества. По ее словам, именно действия взрослых порождают атмосферу борьбы за внимание и ревности. Например, когда родители постоянно сравнивают детей, их успехи и неудачи, а также перекладывают ответственность и часть обязанностей на старших, а младшим позволяют больше.

"Главный секрет дружных детей не в идеальности родителей и даже не в полном отсутствии конфликтов. Главное – чтобы ребенок чувствовал, что его любят, что у него есть свое место, что ему не нужно воевать за внимание родителей. Дети начинают конкурировать там, где любовь родителей ощущается как ограниченный ресурс", – рассказала Красникова.

При этом Валентина посоветовала женщинам "не раствориться полностью в роли матери". По ее мнению, этот путь не сделает счастливой ни саму женщину, ни тем более ее детей.

"Мне казалось, что хорошая мама обязана жертвовать собой полностью. Но уставшая, эмоционально уничтоженная женщина не может дать детям ощущение счастья. Женщина имеет право жить дальше, улыбаться, строить планы, быть красивой, быть счастливой", – подчеркнула Красникова.

"Дети находили нас сами"

Валентина Красникова, в Сети известная как МегаМама, окончила Восточно-сибирский государственный институт культуры по специальности "Режиссура театрализованных представлений и праздников" в 1998 году. По данным СМИ, 50-летняя женщина провела в декрете в общей сложности 23 года. Сейчас она развивает свою онлайн-школу, проводит интенсивы, мастер-классы, на которых рассказывает о своей системе женского тайм-менеджмента и воспитания, а также продолжает активно вести соцсети.

Об экс-супруге женщины известно немного, в основном с ее слов в интервью. По данным СМИ, он не стремился к публичности, кроме того, не часто появлялся и в блоге Красниковой.

"Мой муж – потомок казачьего атамана. Он у меня священник, и еще у него есть маленький бизнес. Эта история не могла по-другому получиться, ведь ни один мужчина, мне кажется, не согласился бы на такое", – рассказала Валентина в шоу "Эмпатия Манучи" на YouTube в марте 2024-го.

При этом изначально супруги не мечтали о многодетной семье: все получилось "случайно", поделилась женщина в интервью "Вечерней Москве" в марте 2026 года. Однажды беременная Валентина, ее супруг, их двое маленьких детей попали в больницу прямо накануне Нового года. Там женщина обнаружила подкидыша, которому было всего 2 месяца от роду.

"Мы начали ухаживать за ним и неожиданно поняли – не можем его оставить. Это наш сын!" – добавила Валентина.

Семья стала готовить документы, чтобы забрать малыша, как вдруг узнала, что у него есть старшая сестра. Тогда Валентина решила, что нельзя разделять детей, и супруги усыновили обоих.

У нас в семье появилось сразу пять деток, и все младше трех лет. <...> Дети находили нас сами. И я им за это очень благодарна – за любовь, которую я испытывала к ним с первого взгляда. Наверное, ни один здравомыслящий человек не мечтает о воспитании 17 детей. Но как закрыть двери перед ребенком, которого сложно устроить в другие семьи?

Женщина подчеркнула, что каждое решение об усыновлении было принято осознанно. При этом Валентина отметила, что больше не планирует усыновлять детей, чтобы сохранить уклад крепкой семьи, где каждый чувствует свою ценность и всем хватает любви и заботы. Но если на ее пути окажется ребенок в сложных жизненных обстоятельствах и ее семья поддержит решение, то пройти мимо у нее не получится, добавила Валентина.