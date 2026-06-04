В России стартует самый массовый ЕГЭ

Экзамен по русскому языку, который состоится 4 июня, является самым массовым в рамках основного периода ЕГЭ-2026. На его сдачу зарегистрировано почти 669 тыс. участников, в том числе 651 тыс. выпускников 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

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"4 июня состоится экзамен по русскому языку, продолжающий экзаменационную кампанию ЕГЭ 2026 года. Это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день зарегистрировано почти 669 тыс. человек, в том числе 651 тыс. выпускников текущего года", - говорится в сообщении.

ЕГЭ пройдет во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы, за рубежом. Для проведения экзамена будет задействован 5 731 экзаменационный пункт (ППЭ), около 213 тыс. организаторов и сотрудников ППЭ. Мониторинг хода экзамена будут вести 15,6 тыс. общественных наблюдателей.

Русский язык - один из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, для аттестата с отличием - не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку также требуются при поступлении в вузы на любые направления. Минимальный порог, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.

Продолжительность экзамена - 3,5 часа (210 минут). Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Основной период ЕГЭ-2026 проходит с 1 июня по 9 июля. Всего на участие в экзаменах зарегистрировано около 750 тыс. человек, в том числе более 663 тыс. выпускников 2026 года.