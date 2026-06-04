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Психолог объяснила неспособность зумеров определять время по часам со стрелкой

Говорит Москва

Электронные устройства вытеснили традиционные, поэтому молодёжь лишилась возможности освоить этот навык.

Психолог объяснил неспособность зумеров определять время по часам со стрелкой
© Unsplash

Обучать этому должны родители или школа. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась кандидат психологических наук Жанна Сугак.

«Куда бы вы ни пришли, за редким исключением, часы электронные. Поэтому не только зумеры, но и дети маленькие сейчас тоже не умеют [определять время — прим. ГМ]. Насчёт лампочек тоже — появились лампочки другие, есть всякие галогенки и прочие, этим стали заниматься другие люди. Вот когда-то у детей в школе были уроки труда, сейчас они называются технологии, детей учили тому, как себя вести в быту. Учили очень простым вещам и девочек, и мальчиков. А потом как-то перестали учить, ну откуда же им набраться? У нас много чего сейчас появилось. Есть искусственный интеллект. Скоро думать дети не будут уметь, потому что есть замена не очень благополучная. Среда, во-первых, определяет. Во-вторых, взрослые, которые в этом потоке находятся, о детях забыли и перестали воспитывать».

Ранее психолог Юлия Куликова-Цай отметила приоритет личной жизни у зумеров над карьерой. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она уточнила, что это поколение не готово жертвовать семьёй ради работы.