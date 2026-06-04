Психолог объяснил неспособность зумеров определять время по часам со стрелкой

Электронные устройства вытеснили традиционные, поэтому молодёжь лишилась возможности освоить этот навык.

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Обучать этому должны родители или школа. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась кандидат психологических наук Жанна Сугак.

«Куда бы вы ни пришли, за редким исключением, часы электронные. Поэтому не только зумеры, но и дети маленькие сейчас тоже не умеют [определять время — прим. ГМ]. Насчёт лампочек тоже — появились лампочки другие, есть всякие галогенки и прочие, этим стали заниматься другие люди. Вот когда-то у детей в школе были уроки труда, сейчас они называются технологии, детей учили тому, как себя вести в быту. Учили очень простым вещам и девочек, и мальчиков. А потом как-то перестали учить, ну откуда же им набраться? У нас много чего сейчас появилось. Есть искусственный интеллект. Скоро думать дети не будут уметь, потому что есть замена не очень благополучная. Среда, во-первых, определяет. Во-вторых, взрослые, которые в этом потоке находятся, о детях забыли и перестали воспитывать».

Ранее психолог Юлия Куликова-Цай отметила приоритет личной жизни у зумеров над карьерой. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она уточнила, что это поколение не готово жертвовать семьёй ради работы.