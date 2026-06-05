Как не навредить молочным зубам ребенка

Омский стоматолог Кузнецова назвала ошибку многих родителей. По ее словам, профилактика кариеса у детей начинается ещё до их рождения.

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Детский стоматолог Ирина Кузнецова поделилась с родителями советами по профилактике кариеса у детей. По её словам, заботиться о зубах нужно начинать буквально с самого раннего возраста, передает Om1 Омск.

– Профилактика начинается ещё до рождения ребёнка. Будущая мама должна привести в порядок полость рта, так как наличие хронических очагов инфекции может повлиять на формирование молочных и постоянных зубов, – отметила врач.

Ухаживать за зубами малыша нужно с момента появления первого зуба. Для этого родители могут использовать силиконовые щётки, которые надеваются на палец, или специальные салфетки для снятия налёта. Когда молочных зубов становится больше, лучше перейти на зубную щётку, подходящую ребёнку по возрасту и состоянию эмали. Зубная паста тоже должна соответствовать возрасту.

Кузнецова также подчеркнула, что ребёнка важно учить правильно чистить зубы, а профилактика кариеса должна быть ежедневной привычкой. Дети не всегда могут тщательно очистить все поверхности зубов, поэтому для профилактики кариеса им рекомендуется регулярно проходить профессиональную чистку у стоматолога. Частота таких процедур определяется индивидуально, в среднем – раз в три месяца, добавила специалист.