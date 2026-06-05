Какие последствия ждут удаленных за шпаргалки на ЕГЭ

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума разъяснил правила пересдачи Единого государственного экзамена для нарушителей.

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По его словам, участники ЕГЭ, которые были удалены с экзамена за использование шпаргалок, мобильных телефонов или иных запрещённых средств, не допускаются к пересдаче этого предмета в 2026 году. Их результат аннулируется -- более того, если удаление произошло в ходе экзамена, результат даже не обрабатывается.

В системе ФИС ГИА (Федеральной информационной системе государственной итоговой аттестации и приёма), к которой подключены все высшие учебные заведения, баллы за такой экзамен просто не отражаются. Пересдать этот предмет можно будет только через год.

Музаев подчеркнул, что правила проведения экзамена известны всем выпускникам, и ответственность за их нарушение лежит исключительно на самих участниках. В случае удаления подать заявление в вузы можно через портал «Госуслуги», но без баллов по данному предмету.

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили облегчить процесс подачи апелляций на ЕГЭ.