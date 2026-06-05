Раскрыта опасность популярной детской игрушки

Популярные среди российских детей уточки для купания на самом деле могут быть очень опасны. Со временем они превращаются в источники распространения миллионов видов бактерий и грибков, а материал, из которого они изготавливаются, может быть токсичным, предупредила в беседе с интернет-изданием «Абзац» врач-терапевт Людмила Лапа.

Основная проблема, по её словам, заключается во внутренней полости резиновой игрушки, которая является идеальным местом размножения патогенной флоры. Вода, которая попадает в уточку, застаивается там, создавая целые колонии грибков, бактерий. Когда ребёнок играет с ней, то, помимо завлекающего детей писка, из неё вырывается фонтан совсем нечистой воды.

«Вместе с брызгами вредоносные микроорганизмы попадают ребёнку в глаза, рот и уши, что чревато серьёзными последствиями, — объяснила врач. — Купание с такими игрушками может привести к инфекциям глаз, ушей и желудочно-кишечного тракта, спровоцировать кожные проблемы, бронхиальные приступы, сильную аллергию и токсикодермию».

Ещё один существенный риск – это сам материал игрушки. Очень часто подобные резиновые уточки изготавливаются с применением токсичных веществ, красителей, добавок, которые могут привести к серьёзным последствиям для здоровья ребёнка. Чтобы вовремя вычислить угрозу, важно обратить внимание на запах игрушки – не должно быть стойкого химического аромата, подчеркнула Лапа. При малейшем подозрении на странный запах нужно выбросить такую игрушку, заключила терапевт.

Отметим, что фталаты и другие токсичные вещества, содержащиеся в некачественных пластмассовых и резиновых игрушках, могут нарушать работу гормональной системы и вызывать хроническое отравление у детей. Как рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Евгения Гладких, фталаты часто входят в состав ванночек для купания, резиновых уточек, надувных мячей, гибких кукол и прорезывателей для зубов.

При выборе игрушек эксперт посоветовала обращать внимание на маркировки: PP, PE, ABS — безопасные пластики. Пометка BPA-free означает отсутствие другого токсичного вещества — бисфенола А. Предпочтение лучше отдавать изделиям из силикона, натурального каучука (при отсутствии аллергии) и термопластичных эластомеров.