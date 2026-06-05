Психолог объяснила, как детям и родителям успокоиться в период ЕГЭ

В период сдачи ЕГЭ и ОГЭ школьники и их родители традиционно сталкиваются с высоким уровнем тревожности. Однако взрослым важно успокоиться и снизить негативное влияние стресса на ребенка. Об этом kp.ru рассказала клинический психолог и куратор сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» Галина Лайшева.

Специалист напомнила, что родители и дети способны оказать друг на друга серьезное влияние, поэтому следует избегать негативных мыслей и создания катастрофических сценариев в голове. В период выпускных экзаменов особенно важно взвешенно смотреть на происходящее.

«Когда взрослый человек меньше тревожится и сохраняет спокойствие, выпускник проще справляется со стрессом и концентрируется на подготовке и повторе пройденного школьного материала», — объяснила она.

По словам психолога, необходимо уметь разделять то, что находится в зоне контроля, и то, на что невозможно оказать влияние. Важно стараться не переживать о сложности экзаменационных заданий, работе организаторов и возможных ошибках. Родителям следует сосредоточиться на том, что зависит именно от них, в том числе на поддержке ребенка, спокойной атмосфере в доме и соблюдении режима дня.

В случае возникновения приступа паники эксперт посоветовала прибегать к простым дыхательным практикам, таким как «дыхание квадратом» или техника «5-4-3-2-1».

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов до этого заявил, что в России нужно расширить меры психологической поддержки выпускников в период сдачи ЕГЭ. Он также призвал разрешить использование «антистресс-набора».