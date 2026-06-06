Как защитить себя на ЕГЭ: подготовлена пошаговая инструкция для выпускников

Мальчик из Нальчика сумел отстоять свою правоту и баллы на ЕГЭ по физике в суде, причем трижды. Министерство просвещения региона не хотело признавать свою ошибку и дважды подавало жалобы, но школьник все равно победил. Юристы считают, что эта история очень полезна для выпускников и их родителей. Если правда за вами, отстаивать ее нужно – и отстоять возможно.

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Выпускнику из Нальчика аннулировали результаты «госа» по физике, заподозрив в использовании шпаргалки. Причем во время непосредственно экзамена ему никто замечаний не делал, организаторы приняли его работу вместе с другими. Но уже после, во время просмотра записей камер видеонаблюдения, представители экзаменационной комиссии Кабардино-Балкарии заметили у этого экзаменуемого «листок бумаги неустановленного формата». Это и стало основанием для решения аннулировать полученные им баллы. Для выпускника это не просто потерянный день, но и потерянный год: в резервные дни пересдать экзамен могут лишь те, кто хочет улучшить свои баллы. А тем, чьи баллы аннулированы за нарушения, придется ждать следующего года. Что обидно вдвойне, когда обвинения ложные: мальчик из Нальчика категорически настаивал, что на записи держит в руках обычный черновик, использование которого не запрещено.

Юноша не стал мириться с решением комиссии и подал иск в суд. Судебная комиссия, детально изучив видеоматериалы, не обнаружила веских доказательств использования шпаргалки и встала на сторону учащегося, признав аннулирование результатов его ЕГЭ по физике незаконным. Профильное министерство республики дважды пыталось оспорить решение суда, подав сначала апелляционную, а затем и кассационную жалобы. Но суд остался непреклонен: выпускник победил.

Как быть, если тебя несправедливо оценили на ЕГЭ

Сдача экзаменов, точнее прохождение государственной итоговой аттестации – это бюрократическая процедура, которая в настоящее время достаточно подробно регламентирована. Права выпускников при сдаче ЕГЭ закреплены в Федеральном законе «Об образовании в РФ» (№ 273‑ФЗ) и Порядке проведения ГИА, утверждённом Минпросвещения.

Во избежание недоразумений, важно ознакомиться со своими правами и обязанностями заранее.

Напомню кратко права, которые имеются у проходящих ГИА.

Право на ознакомление с правилами проведения экзамена. Перед началом экзамена организаторы обязаны провести инструктаж. Лучше, конечно же, ознакомиться с правилами заранее.

Право на использование черновиков. Черновики — это официальные бланки, выдаваемые в аудитории. Их можно использовать для расчётов и пометок.

Правильно используйте черновики: заполняйте их только во время экзамена, не переносите на них готовые ответы из шпаргалок или интернета, делайте пометки, понятные только вам (формулы, схемы, расчёты), не пишите на черновике полные ответы, которые планируете перенести в бланк.

Главное отличие от шпаргалки: черновик заполняется во время экзамена, а не принесён готовым. По окончании экзамена черновики сдаются, но не проверяются на содержание.

Важно помнить, что законодательно термин «шпаргалка» в законе не раскрыт. Имеется только перечень того, что нельзя иметь при себе на экзамене.

Напомню, основные нормативные акты, регулирующие проведение ГИА (включая ЕГЭ) - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273‑ФЗ), Порядок проведения государственной итоговой аттестации, утверждённый Минпросвещения и Рособрнадзором (например, приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 233/552 в редакции от 12.04.2024).

В этих документах запрещается иметь при себе на экзаменах: средства связи, электронно-вычислительную технику (использование калькуляторов при сдаче экзаменов по физике, химии, географии, биологии регламентируется строго и он может быть только непрограммируемым), фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки, иные средства хранения и передачи информации.

Таким образом, под «шпаргалкой» в контексте экзаменов подразумевается любой из перечисленных запрещённых предметов или материалов, которые могут использоваться для недобросовестного выполнения заданий. Например, это могут быть бумажные записки, электронные устройства, заранее подготовленные ответы и т. п.

А подтвердить, что с собой у школьника ничего из запрещенного не было, поможет как раз право на видеофиксацию процесса. Все аудитории ЕГЭ оборудованы камерами. Знайте расположение камер видеонаблюдения в аудитории: постарайтесь сесть так, чтобы ваша рабочая зона хорошо просматривалась камерой. Запомните, где расположены камеры — это поможет при запросе записи.

В случае спора вы или ваши представители (например, родители) имеете право запросить просмотр записи.

И самое важное право – на обжалование решений комиссии. Если вас обвиняют в нарушении, вы можете не соглашаться с этим. Ваши замечания должны быть зафиксированы в протоколе. Далее вы имеете право подать апелляцию о нарушении порядка проведения ЕГЭ в конфликтную комиссию вашего региона.

Право на присутствие представителя. При рассмотрении апелляции в конфликтной комиссии вы можете присутствовать лично или с законным представителем (родителем, опекуном). Представитель поможет вам формулировать доводы и защищать интересы.

Не берите на экзамен ничего лишнего: оставьте дома шпаргалки, телефоны, умные часы. Берите только разрешённые предметы (паспорт, ручку, воду, лекарства — если нужно).

Имейте контакты горячей линии Рособрнадзора и конфликтной комиссии региона: запишите телефоны и email заранее, сохраните ссылки на официальные сайты и формы обратной связи.

Теперь проговорим что делать, если вас необоснованно обвинили.

Самое важное в этой ситуации – сохраняйте спокойствие и не подписывайте никакие документы под давлением. Не торопитесь подписывать акт о нарушении, если не согласны с ним. Вежливо попросите организаторов чётко изложить в акте суть претензии: что именно и почему они считают шпаргалкой.

Зафиксируйте все обстоятельства случившегося:

В акте укажите свои возражения (например: «Не согласен с обвинением, предъявленный лист — черновик, заполнялся мной во время экзамена»).

Попросите записать показания свидетелей — других участников экзамена или наблюдателей, которые могут подтвердить вашу невиновность.

В обязательном порядке запишите фамилии и должности членов комиссии, предъявляющих обвинение.

Запросите доступ к видеозаписи экзамена. Это можно сделать сразу после экзамена через организаторов или позже — через конфликтную комиссию. Видеозапись — самое объективное доказательство.

Обратитесь к представителю за поддержкой. Сообщите родителям или законному представителю о случившемся как можно скорее. Представитель поможет правильно оформить апелляцию и будет сопровождать вас на всех этапах разбирательства. Повторю – в любом конфликте важно сохранять спокойствие.

Подайте официальное заявление в конфликтную комиссию региона. Апелляцию нужно подать в течение 2 рабочих дней после экзамена.

Подавайте заявление лично или через представителя, обязательно получите отметку о приёме. Это поможет отслеживать движение документа.

Если конфликтная комиссия не удовлетворила вашу апелляцию, а вы уверены в своей правоте – вы имеете право обжаловать её решение в суде. Для подготовки искового заявления не нужен дорогой адвокат. Фактически это будет тот же текст, ранее поданный в конфликтную комиссию региона. А найти центр бесплатной правовой помощи для подготовки искового заявления вы сможете по запросу в сети интернет в привязке к своему региону.

Не игнорируйте горячую линию Рособрнадзора. Операторы консультируют по общим вопросам проведения ЕГЭ, помогают разобраться в правилах и подскажут, куда обратиться в конкретной ситуации.

Школьникам на заметку

История школьника, отстоявшего свои баллы трижды, доказывает: ваши права защищены законом.

Помните – знание своих прав — первый шаг к защите. Если вы четко понимаете, что разрешено, а что запрещено, вам будет легче доказать свою правоту.

Грамотное поведение в стрессовой ситуации спасает положение. Спокойствие, фиксация фактов и соблюдение процедур (апелляция, запрос видеозаписи) — именно это помогло герою истории.

Поддержка близких и профессионалов увеличивает шансы на успех. Родитель, юрист или учитель могут подсказать, как действовать, и помочь либо оформить документы, либо быстро найти как это сделать.

И самое главное – бороться за справедливость — не стыдно и не бесполезно. Не бойтесь отстаивать свои результаты, если уверены в своей невиновности.

Система предусматривает механизмы защиты прав выпускников, и они действительно работают. Удачи на экзаменах!