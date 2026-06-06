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Почему быть неидеальной мамой полезно для ребенка

ГлагоL

Иногда кажется, что современная мама обязана успевать все сразу: работать, заниматься детьми, поддерживать порядок дома, готовить полезную еду и при этом оставаться спокойной и улыбчивой. Но жизнь быстро показывает: идеальных людей не существует. И, как ни странно, именно это идет детям на пользу, утверждает Елена Борщева.

Почему быть неидеальной мамой полезно для ребенка
© Global Look Press

Ребенок учится не только на наших успехах. Не меньше он запоминает то, как взрослые справляются с трудностями, признают ошибки и выходят из сложных ситуаций. Если мама честно говорит, что что-то не успела или в чем-то ошиблась, дети видят живого человека, а не недостижимый образец для подражания.

Иногда вместо полноценного обеда на столе оказывается что-то совсем простое. И нередко такие спонтанные моменты радуют детей гораздо больше, чем идеально составленное меню и строгий распорядок.

Большую роль играет открытость. Когда мама готова признать свою неправоту и спокойно обсудить ситуацию, ребенок понимает важную вещь: ошибаться — это нормально. Такой подход помогает избавиться от страха постоянно соответствовать ожиданиям и учит искать решения, а не бояться промахов.

Особенно важно это в семьях, где на детей часто возлагают большие надежды. Иногда ребенок начинает думать, что обязан быть лучшим во всем, чтобы оправдать ожидания взрослых. Но куда важнее другое — чтобы он рос счастливым человеком, занимался любимым делом и строил жизнь, которая действительно ему близка.

Поэтому многие родители стараются не навязывать детям готовые сценарии успеха и не требовать соответствия чужим стандартам. Гораздо ценнее, когда желания ребенка совпадают с его возможностями, а выбранный путь приносит радость.

Когда дети видят, что мама не стремится выглядеть безупречной, они получают право быть собой: пробовать, ошибаться, искать собственный путь и не бояться несовершенства.

Быть неидеальной мамой — это не про слабость. Это про честность, свободу и атмосферу, в которой любовь не зависит от достижений и соответствия высоким стандартам.

Также «ГлагоL» писал, что половое воспитание ребенка не сводится к одному неловкому разговору «про это». Эксперты советуют обсуждать с детьми вопросы тела, отношений и рождения постепенно, честно отвечая на их вопросы с учетом возраста.