Детские сады в России захотели перевести на 12-часовой рабочий день

Детские сады в России могут перейти на 12-часовой рабочий день, передает РИА Новости.

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С такой инициативой выступила Общественная палата России. Как заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, возможный переход работы детских садов на удлиненный рабочий день уместно и необходимо сделать для удобства работающих родителей.

Аргументация общественного деятеля: в целом родители заканчивают работу в шесть часов вечера, а чтобы добраться до детского сада, иногда надо 35-45 минут, если говорить о больших городах. И растет проблема предоставления родителям запаса во времени.

В Общественной палате предлагают расширить график работы с 08:00 утра и до 20:00 вечера или с 07:30 утра до 19:30 вечера. При этом в ОП особо подчеркнули, что заработную плату сотрудникам детских садов надо повысить, так как "они не железные". Правда, Гриб также обратил внимание и на то, что надо помнить об особенностях детской психики, так как для определенной части детей такое пребывание в учреждении может оказаться слишком длительным.