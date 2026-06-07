Москвичи порассуждали об отношении к услугам нянь

Газета «Взгляд» узнала у москвичей об их отношении к услугам нянь. Результаты опроса опубликованы на сайте издания.

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Так, большинство опрошенных заявили, что нормально относятся к услугам нянь, когда нет помощи со стороны родственников.

«Думаю, няня нужна для детей всех возрастов. Бывает, родители работают, и ребенка нужно откуда-то забрать», «Думаю, к такому сервису можно прибегать до тех пор, пока дети не станут самостоятельными и не смогут оставаться одни», «Няня — это хорошая подмога, когда нет дедушек и бабушек», «Оптимальное решение — прибегать к услугам няни выходного дня, чтобы можно было оставить ребенка на несколько часов и заняться своими делами», — поделились живущие в Москве женщины и мужчины.

Один из респондентов отметил, что очень скептически относится к услугам няни, поскольку страшно с кем-то оставлять ребенка.

Ранее стало известно, что няни со знанием иностранных языков могут зарабатывать в Москве до 550 тысяч рублей в месяц.