В Общественной палате предложили изменить режим работы детских садов
Их необходимо перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей, заявил заместитель секретаря ОП Владислав Гриб.
«Родители у нас заканчивают работу в 18:00. Добраться до детского сада — это в среднем ещё 40 минут, если говорить про Москву. Поэтому нужно резервное время. Считаю, что детсады могут работать 12-часовую смену», — сказал он в комментарии РИА Новости.
Представитель палаты также подчеркнул, что нужно также повысить заработную плату воспитателям, а после этого задуматься над расширением графика работы учреждений дошкольного образования.
«Важно ещё учитывать и психику ребёнка. Может, кому-то из детей такой график будет слишком длительным», — добавил Владислав Гриб.