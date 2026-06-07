В Общественной палате предложили изменить режим работы детских садов

Их необходимо перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей, заявил заместитель секретаря ОП Владислав Гриб.

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«Родители у нас заканчивают работу в 18:00. Добраться до детского сада — это в среднем ещё 40 минут, если говорить про Москву. Поэтому нужно резервное время. Считаю, что детсады могут работать 12-часовую смену», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Представитель палаты также подчеркнул, что нужно также повысить заработную плату воспитателям, а после этого задуматься над расширением графика работы учреждений дошкольного образования.