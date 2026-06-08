Как понять, что у вашего ребенка аутизм

Если ребёнок избегает зрительного контакта, прикосновений и не может построить коммуникацию с ровесниками, родителям следует обратиться к специалисту.

© РИА Новости

Среди более выраженных симптомов — агрессия при попытках вовлечения в какую-либо деятельность.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный внештатный детский специалист психиатр, директор ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ», врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Пётр Безменов.

«Ребёнок в норме — это существо, которое тянется к людям и миру. Ребёнок должен попробовать всё новое. Родители обращают внимание на то, что их ребёнок не очень ласковый, не любит, когда его гладят, когда его целуют, избегает зрительного контакта. Это первые флажочки, которые не должны быть незамеченными. А дальше это трудности определения, допустим, детский сад. Ребёнок отказывается, рыдает, не хочет. Внутри детского сада у него нет простроенных коммуникаций. Он выпадает как бы из сообщества других детей. Со временем он становится более протестным, агрессивным. Любая попытка вовлечь его в какую-то деятельность и так далее приводит к вспышкам злобы, агрессии. Это уже довольно выраженные симптомы аутистические. Увидев эти признаки, родителям стоит обратиться к специалисту».

Ранее врач предложил рассмотреть возможность сессий с психотерапевтами по ОМС.