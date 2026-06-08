Как выстроить отношения с детьми, чтобы не оказаться в доме престарелых

Мама в доме престарелых: как выстроить отношения с детьми, чтобы не оказаться там
Так иногда случается: дети устраивают своих родителей в дома престарелых. Такова реальная жизнь. Можно называть это санаторием, элитным пансионатом, но суть не меняется. Пожилой человек лишается своего дома, привычной жизни, постоянного общения с близкими. За ним ухаживают чужие люди, он живет по расписанию. И какими бы хорошими ни были условия, ощущение казенности никуда не уходит.
Не стоит сразу осуждать людей, которые принимают такое решение. Возможно, им тяжело ухаживать, потому что человек болен и ему требуется круглосуточный уход. Возможно, есть и другие причины. Гарантии, что с вами этого никогда не произойдет, нет. Как выстроить отношения с детьми так, чтобы не оказаться в доме престарелых, рассказала семейный психолог Галина Рейнталь.
Не будьте только «функцией»
Пока дети маленькие, они нуждаются в нас полностью: их нужно кормить, одевать, лечить, учить и еще много чего. Но рано или поздно они становятся самостоятельными: сами могут заработать, приготовить еду, записаться к врачу.
«Если мама все детство была только функцией, если не выстроились прочные эмоциональные связи, отношения со временем становятся формальными. Да, дети могут поздравлять с праздниками, дарить подарки, но перестают делиться переживаниями, планами, перестают нуждаться в родительском совете, а эмоциональную близость выстраивают с другими», — подчеркивает психолог.
Постарайтесь найти баланс
Возможно, вы снова станете нужны своим детям, когда у них появятся собственные дети. Не все современные бабушки готовы помогать, и понятно почему. Сейчас женщины долго сохраняют активный образ жизни. Галина:
«Когда дети выросли, появляется время для реализации своих интересов. Это нормально, но уходить в крайности не стоит. Когда человек говорит: „Я только вздохнула, теперь хочу жить для себя“, важно понимать, что однажды такой же этап наступит и у детей. У них тоже будет своя жизнь, свои заботы, интересы. И если отношения строились только на обязанностях и долге, детям будет сложно находить внутреннее желание вкладывать свое время и силы в родителей».
Важны не только слова
Уход за близкими — маленькими детьми, больными, пожилыми родителями — во многом передается невербально. Мы понимаем, что маленький ребенок не выживет без взрослого, а пожилому человеку со временем становится сложно справляться одному.
«Забота о маленьких и стареньких — прописные истины, во многом «вшитые» в нас на уровне ДНК. И здесь важно не только то, как вы строите отношения со своими детьми, но и то, как относитесь к своим пожилым родителям: помогаете ли, проявляете ли участие. Дети учатся не из слов, а наблюдая за нами. Это не вербальные инструкции, которые вы даете своим детям», — подчеркивает эксперт.
Эмоциональная близость важнее долга
Сегодня многие стремятся к сепарации и автономии, но при этом все равно хотят семьи, близости и теплых отношений. Важно понимать, что ни родители для детей, ни супруги друг для друга не должны быть просто функциями — финансовыми, бытовыми или какими-то еще.
«Любые отношения строятся на эмоциональной близости. У человека есть потребность в другом человеке: поделиться новостями, надеждами, переживаниями, услышать поддержку. Невозможно выстроить настоящую взаимность, близость только на чувстве долга. Ни материнского, ни сыновнего, ни супружеского. Долг может заставить помочь, но только эмоциональная связь рождает искреннее желание быть рядом», — заключает психолог.