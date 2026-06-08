Как выстроить отношения с детьми, чтобы не оказаться в доме престарелых

Так иногда случается: дети устраивают своих родителей в дома престарелых. Такова реальная жизнь. Можно называть это санаторием, элитным пансионатом, но суть не меняется. Пожилой человек лишается своего дома, привычной жизни, постоянного общения с близкими. За ним ухаживают чужие люди, он живет по расписанию. И какими бы хорошими ни были условия, ощущение казенности никуда не уходит.

Не стоит сразу осуждать людей, которые принимают такое решение. Возможно, им тяжело ухаживать, потому что человек болен и ему требуется круглосуточный уход. Возможно, есть и другие причины. Гарантии, что с вами этого никогда не произойдет, нет. Как выстроить отношения с детьми так, чтобы не оказаться в доме престарелых, рассказала семейный психолог Галина Рейнталь.

Не будьте только «функцией»

Пока дети маленькие, они нуждаются в нас полностью: их нужно кормить, одевать, лечить, учить и еще много чего. Но рано или поздно они становятся самостоятельными: сами могут заработать, приготовить еду, записаться к врачу.

«Если мама все детство была только функцией, если не выстроились прочные эмоциональные связи, отношения со временем становятся формальными. Да, дети могут поздравлять с праздниками, дарить подарки, но перестают делиться переживаниями, планами, перестают нуждаться в родительском совете, а эмоциональную близость выстраивают с другими», — подчеркивает психолог.

Постарайтесь найти баланс

Возможно, вы снова станете нужны своим детям, когда у них появятся собственные дети. Не все современные бабушки готовы помогать, и понятно почему. Сейчас женщины долго сохраняют активный образ жизни. Галина:

«Когда дети выросли, появляется время для реализации своих интересов. Это нормально, но уходить в крайности не стоит. Когда человек говорит: „Я только вздохнула, теперь хочу жить для себя“, важно понимать, что однажды такой же этап наступит и у детей. У них тоже будет своя жизнь, свои заботы, интересы. И если отношения строились только на обязанностях и долге, детям будет сложно находить внутреннее желание вкладывать свое время и силы в родителей».

Важны не только слова

Уход за близкими — маленькими детьми, больными, пожилыми родителями — во многом передается невербально. Мы понимаем, что маленький ребенок не выживет без взрослого, а пожилому человеку со временем становится сложно справляться одному.

«Забота о маленьких и стареньких — прописные истины, во многом «вшитые» в нас на уровне ДНК. И здесь важно не только то, как вы строите отношения со своими детьми, но и то, как относитесь к своим пожилым родителям: помогаете ли, проявляете ли участие. Дети учатся не из слов, а наблюдая за нами. Это не вербальные инструкции, которые вы даете своим детям», — подчеркивает эксперт.

Эмоциональная близость важнее долга

Сегодня многие стремятся к сепарации и автономии, но при этом все равно хотят семьи, близости и теплых отношений. Важно понимать, что ни родители для детей, ни супруги друг для друга не должны быть просто функциями — финансовыми, бытовыми или какими-то еще.