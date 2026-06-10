Чем опасны летние каникулы для детей

Наступили летние каникулы. Освободившиеся от уроков школьники получили больше свободного времени. Увы, не все этим досугом распоряжаются с пользой.

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За прошлый год в Волгоградской области случилось 369 ДТП с участием несовершеннолетних. 14 детей и подростков погибли, 412 получили телесные повреждения. Только на три летних месяца приходится половина случаев с трагическим исходом.

«Большинство происшествий случилось по вине взрослых, которые забывают пристегнуть ребенка или передают ему управление транспортным средством, — отметил начальник управления Госавтоинспекции по Волгоградской области Эдуард Загоруйко. — За передачу управления есть штраф, но всего 30 тысяч рублей. Мы у одного ребенка несколько раз изымали мотоцикл. Родители оплачивали штрафстоянку и опять отдавали транспорт сыну. А потом он снова попадался».

В прошлом году в Волгограде подростки попали в аварию на машине, о которой их отцы и матери даже не знали. Оказалось, что пацаны приобрели старый автомобиль вскладчину и катались на нем тайком от родителей.

Рецепт один: профилактика. В регионе насчитывается 652 отряда юных инспекторов дорожного движения. В полиции подтверждают, что дети уже очень неплохо знают правила, на внеклассных занятиях уверенно отвечают. Но они все равно копируют поведение родителей, которые часто пренебрежительно относятся к требованиям ПДД.

«Иногда слышим вздох от взрослых: "Опять про ПДД". Но статистика у нас ужасающая. Поэтому нужно продолжать работу, постоянно проводить такие беседы, — полагает председатель Регионального родительского комитета Вера Чернова. — Сейчас много возможностей для организованного отдыха летом: загородные лагеря, кванториумы, в том числе и бесплатные смены. Но далеко не все родители рассматривают варианты, как занять ребенка на каникулах».

Водители знают, что подростки переходят дорогу, не отрываясь от смартфона. Так что на взрослых ложится дополнительная ответственность: приходится быть внимательными за себя и за того парня.