Как подготовить ребенка к первому полету на самолете

Для ребенка первый полет — это целое событие: новые звуки, правила, ощущения в теле. И от того, как пройдет этот опыт, во многом зависит, как он отреагирует на путешествие в следующий раз. Как подготовить ребенка к первому полету с психологической точки зрения и какие практические мелочи делают путешествие комфортнее, «Вечерней Москве» рассказали эксперты S7 Airlines и детский психолог Ирина Тиханова.

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Подготовка ребенка начинается дома: что и когда рассказывать

Подготовку к первому полету ребенка родители должны начинать с себя, отметила детский психолог. Дети считывают состояние взрослого рядом точнее, чем любые слова. Можно объяснить, что самолет — это безопасно, но, если сам родитель переживает, напряжен, испытывает страх, ребенок почувствует именно это.

«Дети до 7–8 лет воспринимают мир во многом через эмоциональное состояние значимого взрослого — это называется механизмом эмоционального заражения. Если мама спокойна и уверена, мозг ребенка получает сигнал: здесь безопасно. Если тревожна — сигнал противоположный, и никакие слова его не перекроют», — пояснила Тиханова.

Главный соблазн родителей — не акцентировать внимание ребенка на перелете, чтобы «не пугать заранее». Но это обычно работает наоборот: неизвестность — самый сильный источник тревоги в любом возрасте, подчеркнула специалист. Поэтому начинать разговор стоит заранее. Формат зависит от возраста:

с детьми 3–7 лет хорошо работают мультфильмы, фильмы, видео и книги про самолеты — в этом возрасте ребенок усваивает информацию через образы;

лет хорошо работают мультфильмы, фильмы, видео и книги про самолеты — в этом возрасте ребенок усваивает информацию через образы; с детьми 6–9 лет уже подключаются разговоры «как это устроено»: почему самолет летит, почему издает столько шума, что делает пилот, зачем нужны бортпроводники;

лет уже подключаются разговоры «как это устроено»: почему самолет летит, почему издает столько шума, что делает пилот, зачем нужны бортпроводники; с подростками лучше говорить как со взрослыми и обсуждать конкретику: маршрут, длительность, что взять.

«Важный нюанс: рассказывать стоит не только о приятном, но и о неприятном. Что будет шумно, что заложит уши, что придется долго сидеть пристегнутым, — уточнила эксперт. — Когда ребенок встречается с этими моментами в полете, не зная о них заранее, у него происходит сбой ожиданий, и именно это обычно выливается в слезы».

Точно стоит избегать в подготовительных разговорах фраз «не бойся» и «все будет хорошо», предупредила психолог:

«Именно эти слова дают ребенку сигнал, что бояться есть чего, иначе зачем его успокаивают? Лучше работают спокойные и конкретные утверждения».

При этом важно, чтобы такие фразы описывали не время, а действия, посоветовала эксперт:

«"Три часа" для ребенка — абстракция. Вместо этого нужно задать сценарий приятных событий: сначала посмотрим в окно на облака, поедим вкусняшку, потом порисуем, потом посмотрим мультик — это конкретная, понятная и приятная перспектива. Ребенок видит не пустое ожидание, а наполненное время. Желательно, чтобы в этот сценарий входили в том числе радостные события для ребенка, которые уже есть в его опыте: если угощение, то его любимое, если игра, то тоже любимая».

Что важно рассказать об аэропорте

Родители часто готовят ребенка к самолету и забывают про аэропорт, а ведь именно там для многих детей начинается настоящий стресс, заметила психолог. Огромное здание, толпа, громкие объявления, очереди — все это новая среда, которую тоже нужно освоить. Отдельно стоит обсудить паспортный контроль: шутка ребенка про сопровождающих родителей вроде «а я этого человека в первый раз вижу» может обернуться долгими расспросами и задержкой.

«Объясните без запугивания: "Это люди, которые проверяют, что все летят со своей семьей. Они спрашивают серьезно, и отвечать им нужно также серьезно"», — порекомендовала специалист.

Еще один волнительный момент почти для всех детей — досмотр. Нужно снять обувь, отдать рюкзак на ленту, пройти через рамку одному, и все это нужно делать быстро. Для ребенка 4–6 лет такая процедура может стать настоящим испытанием, отметила психолог.

«Досмотр стоит обсудить заранее: объяснить, что это правило для всех, и вещи сразу окажутся с другой стороны ленты. Пока стоите, можно задать игровой момент и пофантазировать, что происходит с вещами внутри: "Я думаю, мой рюкзак недоволен, ему не нравится, когда его видят насквозь. Он будет дуться от злости и скажет… А что почувствует твой рюкзак?"» — предложила эксперт.

Что взять с собой в дорогу

Сменная одежда и теплая кофта.

Любимые сладости.

Вода.

Салфетки.

Любимая игрушка как «якорь» безопасности.

«Момент "все надоело" обычно наступает в середине полета. Именно для него хорошо припасти новую игрушку или сюрприз: эффект новизны занимает ребенка на час-полтора, — добавила психолог. — Многое уже предусмотрено авиакомпаниями: например, даже на отдельном месте у ребенка своя норма ручной клади и багажа, коляску, автокресло или люльку S7 Airlines принимает бесплатно, а детское меню и места можно выбрать при бронировании».

В самолете

Главный физический дискомфорт первого полета — заложенность ушей на взлете и посадке. Решается просто: глотательные и жевательные движения выравнивают давление — подойдут леденец, питье через трубочку или жвачка.

«Незнакомые звуки и вибрации — вторая частая причина тревоги. Помогает называть происходящее словами: "Сейчас самолет разгоняется"; "Двигатель больше, чем у машины, шумит сильнее"; "Это воздушные ямы, как на машине по неровной дороге"; "Мы начинаем снижаться"», — советует психолог.

К бортпроводникам можно и нужно обращаться — многие родители стесняются, и зря. Если ребенка укачивает, попросите гигиенический пакет заранее и предложите смотреть в иллюминатор: мозгу так проще «согласовать» ощущение движения. От книжки, мультика на планшете и игр в этот момент лучше отказаться — они усиливают тошноту, предупреждают эксперт.

Что делать, если ребенок уже испугался или плачет

Самая распространенная родительская ошибка в этот момент — отрицать чувства ребенка: «Не плачь»; «Тут совсем не страшно»; «Перестань». Для ребенка это звучит как «твои чувства неправильные», и тревога только усиливается, предупредила психолог. Работает обратное — валидация чувств: назвать эмоцию и признать ее право на существование.

Ребенок уже испытывает эмоцию — это факт. Но интерпретируем ее мы: даем ей название и контекст. Поэтому эффективнее сначала присоединиться: «Да, шумит неприятно, мне тоже неприятно». Когда ребенок чувствует, что его поняли, он готов двигаться дальше.

Начните вместе искать выход: «Давай придумаем что-нибудь приятное, может станет лучше». Тут уже можно порисовать, посмотреть мультик, обсудить, на что похожи облака.

Но в острый момент бесполезно объяснять или отвлекать игрушками — мозг ребенка в стрессе не воспринимает логики. Ему нужно вернуться в безопасность через контакт: телесное присутствие, знакомый голос, дыхание вместе с родителем.

«Слезы или капризы не делают первый полет провальным — детская нервная система еще не готова держать длительное напряжение, и это нормально, — заверила специалист. — Большинство пассажиров вокруг относятся к детским эмоциям с пониманием — тревога родителя за реакцию соседей часто сильнее самой реакции. В такой момент лучше сосредоточиться на ребенке — и второй полет пройдет легче, потому что у ребенка уже есть опыт, на который можно опереться».

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