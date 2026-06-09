Психолог Батеева рассказала о признаках чрезмерной цифровой нагрузки у детей

Социальный психолог, гештальт-терапевт, семейный системный психотерапевт Надежда Батеева заявила, что длительное использование гаджетов детьми может влиять не только на зрение, но и на формирование идентичности.

В комментарии RuNews24.ru она отметила, что если цифровое взаимодействие вытесняет реальный опыт, то это тревожный признак.

Батеева добавила, что задача взрослых — не бороться с цифровым миром, а поддерживать баланс: возвращать детей к движению, игре, общению и телесному опыту.

По её словам, ребёнку важно учиться «смотреть вдаль» не только глазами, но и психологически.

Ранее эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович заявил, что главным признаком зависимости подростка от соцсетей является не время в телефоне, а потеря контроля над повседневной жизнью.