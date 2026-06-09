Эксперт ответил, что может снизить шансы ребенка поступить в вуз

Психолог, гештальт-терапевт, кризисный терапевт Надежда Шегрен заявила, что гиперконтроль родителей перед поступлением ребёнка в вуз может усилить тревогу и снизить его уверенность в себе.

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В комментарии NEWS.ru она отметила, что лето перед поступлением часто становится периодом напряжения: родители переживают за будущее ребёнка, а подростки в ответ закрываются или срываются.

«Гиперконтроль разрушает веру ребёнка в себя. Тревожное нагнетание и фразы типа "Если не поступишь, жизнь не удастся" перекладывают груз ожиданий. Подросток сдаёт экзамен не за себя, а за маму», — пояснила Шегрен.

Психолог подчеркнула, что в период вступительной кампании подростку нужны структура и ощущение, что взрослые рядом, но не давление. Она посоветовала родителям обсуждать с ребёнком его страхи, договариваться о графике вместо жёстких правил и оставлять время на отдых, поскольку истощённый мозг хуже усваивает информацию.

Ранее клинический психолог Галина Лайшева заявила, что в период ЕГЭ и ОГЭ родителям важно следить не только за состоянием выпускника, но и за собственной тревогой.