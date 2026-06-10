В чем секрет идеального завтрака перед ЕГЭ

Россиянам рассказали, что съесть на завтрак перед экзаменом, чтобы урчащий живот не лишил хорошей оценки.

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Экзамены почти всегда идут в паре с сильным нервным напряжением. В такие периоды мозг тратит до 20% всей энергии организма. Чтобы голова на ЕГЭ оставалась свежей, а мысли не перебивало урчание в животе, утреннее меню в день экзамена стоит продумать заранее. Как отметила в беседе с NEWS.ru врач Марина Комолова, главный враг на аттестации – резкие скачки сахара в крови.

Если позавтракать шоколадкой или сладкой булочкой, вы почувствуете мгновенный прилив сил, но уже через 40–60 минут уровень глюкозы резко упадет. Это вызовет слабость, сонливость и острое чувство голода. Горький шоколад перед экзаменом дает быстрый эффект. Двух-трех долек будет достаточно для легкой стимуляции нервной системы без сахарных качелей, – отметила врач.

По словам Комоловой, самый удачный вариант для долгой сытости – творог жирностью 5% или 9%. В нем много казеина – белка, который переваривается медленно и помогает оставаться сытым до обеда.

Медик добавила, что для стабильного насыщения на несколько часов в завтрак лучше включать медленные углеводы, качественные белки и растительные жиры: они дают энергию постепенно. Хорошими вариантами станут овсяная или гречневая каша с яйцом, а также бутерброд из цельнозернового хлеба с авокадо и кусочком красной рыбы.