Психолог рассказал о признаках чрезмерной цифровой нагрузки у детей

Гаджет в детской руке способен изменить не только остроту зрения, но и нечто гораздо более фундаментальное — то, как ребёнок видит самого себя и своё будущее. Что такое «цифровая близорукость» на самом деле и как понять, что ваш ребёнок уже стоит на опасной черте, даже если он ни на что не жалуется?

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«С медицинской точки зрения речь часто идет о спазме аккомодации, или ложной миопии. В отличие от истинной близорукости, связанной с анатомическими изменениями глаза, цифровая близорукость сначала носит функциональный характер. Когда ребенок часами смотрит в экран на близком расстоянии, глазные мышцы находятся в постоянном напряжении. Глаз привыкает видеть только то, что находится рядом, и хуже переключается на дальние объекты», — рассказала в комментарии RuNews24.ru социальный психолог, гештальт-терапевт, семейный системный психотерапевт Надежда Батеева.

При этом, по словам эксперта, проблема не ограничивается зрением. Цифровая среда влияет на формирование идентичности. Ребенок постепенно формирует своеобразную «близорукую идентичность». Его внимание сужается до размеров экрана, опыт все чаще оказывается опосредован цифровой средой, а восприятие мира становится фрагментарным. Теряется способность видеть перспективу, выдерживать неопределенность и строить долгосрочные цели. Живое «Я» начинает конкурировать с цифровым образом себя.

«На ранних этапах это обратимый процесс. Если речь идет о спазме аккомодации, то снижение зрительной нагрузки, прогулки, физическая активность и рекомендации офтальмолога позволяют восстановить нормальную работу глазных мышц. Однако при постоянном перенапряжении функциональные нарушения могут перейти в истинную близорукость. Тогда изменения становятся необратимыми».

Похожий механизм действует и в психологической сфере. Чем больше времени ребенок проводит в виртуальном мире, тем сильнее цифровые паттерны начинают определять его способы общения, восприятия себя и отношений с другими людьми. Цифровая реальность буквально вытягивает детей из телесного опыта в бесконечный поток визуальных стимулов, ослабляя контакт с собой и окружающим миром.

Как понять, что ребенок уже на грани?

«Дети редко жалуются напрямую. Чаще проблема проявляется через поведение. Среди первых телесных признаков — частое моргание, прищуривание, покраснение глаз, привычка тереть глаза, подносить экран близко к лицу, жалобы на головную боль и усталость к вечеру».

Психолог поясняет, что не менее важны психологические сигналы. Ребенок становится более рассеянным, ему трудно долго концентрироваться на чтении, разговоре или любой деятельности без экрана. Снижается интерес к прогулкам, спорту и живому общению. Может появляться раздражительность при ограничении доступа к гаджетам.

Особенно тревожный признак — когда цифровое взаимодействие начинает вытеснять реальный опыт. Если ребенку легче находиться в виртуальной среде, чем в непосредственном контакте с людьми, речь идет уже не только о нагрузке на зрение, но и об изменении способов формирования личности.