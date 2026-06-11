Житель Харьковской области рассказал о принудительном вывозе детей из приграничья
Житель Харьковской области заявил РИА Новости, что представители киевского режима отбирали детей у родителей в приграничных районах региона, чтобы снимать пропагандистские ролики.
«Детей искали... Хотели принудительно вывезти из зоны боевых действий и под кадр, под кинокамеру», — поделился он.
По его словам, детей забирали у семей, отказывавшихся покидать свои дома. Съёмку процесса изъятия планировали использовать для пропаганды — показать, что боевики ВСУ хорошие, а родители плохие, потому что остались в зоне боевых действий.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали территорию детского сада в Запорожской области.