Житель Харьковской области рассказал о принудительном вывозе детей из приграничья

Житель Харьковской области заявил РИА Новости, что представители киевского режима отбирали детей у родителей в приграничных районах региона, чтобы снимать пропагандистские ролики.

«Детей искали... Хотели принудительно вывезти из зоны боевых действий и под кадр, под кинокамеру», — поделился он.

По его словам, детей забирали у семей, отказывавшихся покидать свои дома. Съёмку процесса изъятия планировали использовать для пропаганды — показать, что боевики ВСУ хорошие, а родители плохие, потому что остались в зоне боевых действий.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали территорию детского сада в Запорожской области.