Стало известно, имеют ли право родители просматривать переписки детей

Юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев пояснил, имеют ли право родители просматривать переписки детей в соцсетях и мессенджерах.

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«Родители имеют право не только ограничивать время использования мобильных телефонов, планшетов и компьютеров по отношению к своим детям, но и знакомиться с содержанием их переписок», — указал юрист РИА Новости, сославшись на положения Семейного кодекса РФ.

Он отметил, что, конечно, лучше всего выстраивать доверительные отношения со своими детьми.

Ранее «СП» сообщала о том, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким признала, что маркировка всего ИИ-контента — это путь в тупик.