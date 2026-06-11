$71.7983.08

Стало известно, имеют ли право родители просматривать переписки детей

Свободная пресса

Юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев пояснил, имеют ли право родители просматривать переписки детей в соцсетях и мессенджерах.

Стало известно, имеют ли право родители просматривать переписки детей
© РИА Новости
«Родители имеют право не только ограничивать время использования мобильных телефонов, планшетов и компьютеров по отношению к своим детям, но и знакомиться с содержанием их переписок», — указал юрист РИА Новости, сославшись на положения Семейного кодекса РФ.

Он отметил, что, конечно, лучше всего выстраивать доверительные отношения со своими детьми.

Ранее «СП» сообщала о том, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким признала, что маркировка всего ИИ-контента — это путь в тупик.