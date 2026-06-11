Врач ответил, из-за чего дети могут разучиться читать книги

Частый просмотр коротких видеороликов нарушает у детей мышление – они не могут удерживать причинно-следственные связи при прочтении текста, вести внутренний диалог и скользить глазами по строчке. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского университета Заур Хатшуков.

© Unsplash

«У ребенка, выросшего на коротких клиповых видеороликах, сбивается последовательное мышление, ему становится сложно удерживать причинно-следственные связи на пять страниц вперед. Страдает рабочая память, и он забывает, что было в начале абзаца, пока дочитал до конца. Также ослабевает способность к внутреннему диалогу, а чтение – это разговор с самим собой, клипы этот голос заглушают. Кроме того, нарушается саккадическое движение глаз, то есть глаза разучиваются плавно скользить по строчке. И самое тревожное: способность к отсроченному удовольствию – базовая компетенция, которая предсказывает будущую успеваемость и даже зарплату – у таких детей падает кратно», – сказал Заур Хатшуков.

По словам врача, у ребенка происходит нейрофизиологическая перестройка внимания, но если вовремя предпринять необходимые меры, она обратима.

«Первое и самое главное – полная экранная тишина на 14 дней. Не ограничение во времени, а полная остановка, так как рецепторы мозга должны восстановить чувствительность к "медленному" дофамину. Этот период надо заполнить здоровой альтернативой: батут, велосипед, скалодром, собирание конструктора без инструкции, рисование гуашью или пальцами, а также выпечка – замес теста руками дает мощный антистрессовый эффект», – пояснил Заур Хатшуков.

Он отметил, что важно также заняться восстановлением функции чтения. Для этого необходимо как минимум первую неделю читать вместе с ребенком – по очереди строчку за строчкой, не ругать его за «лень» и не форсировать события.

«После такого "детокса внимания" важно избежать возвращения к старым привычкам. Введите строгое правило – короткие вертикальные видео – вне закона. Они как белый рафинированный сахар для мозга – безопасной дозы практически не существует. Помните, что у ребенка первое время может быть "ломка" – злость, слезы, фразы "ты меня не любишь" и так далее. Это нормально, к этому надо быть готовым», – добавил Заур Хатшуков.

Врач также напомнил родителям, что необходимо самим показывать ребенку правильный пример и не проводить все время с телефоном в руках, а завести традицию читать бумажные книги.