В ГД предложили уведомлять родителей о подозрительных звонках ребенку

Его защита в цифровом контуре связи должна стать приоритетом на законодательном уровне, подчеркнула первый зампред комитета по информационной политике Марина Ким.

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«Логична проработка механизмов, когда родитель получает уведомление о нетипичной активности по номеру ребёнка — подозрительных звонках, операциях. Технологии, которые используют против несовершеннолетних, должны работать и на их защиту», — сказала депутат в комментарии РИА Новости.

Она также считает нужным ввести ответственность за противоправные дипфейки, но не за технологию как таковую.

«Подделка голоса и лица реального человека, вовлечение детей в мошеннические схемы, фабрикация порочащего контента — вот где нужны быстрые и неотвратимые меры», — сказал Ким.

По её словам, сейчас как раз формируется третий пакет мер против кибермошенников, и защита несовершеннолетних должна стать в нем отдельным пунктом.