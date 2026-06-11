С какого возраста ребенку можно давать гаджеты

Для дошкольного возраста гаджеты — это удобство родителей, а не польза для детей, так как возникает зависимость, заявила НСН Марина Львова.

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Детям, которые еще не начали говорить, гаджеты противопоказаны, после трех лет можно вводить устройства, но с контролем и ограничениями, заявила НСН детский нейропсихолог Марина Львова.

Телефоны начали вызывать серьёзные нервные тики у маленьких детей, пишут СМИ. Педиатры забили тревогу после случая в семье из Казани. Как рассказала мама, её сын-трёхлетка стал непривычно двигаться: то резко вращал головой, то часто моргал. Ситуация стремительно ухудшалась. Врачи диагностировали ребёнку перегруз нервной системы. Причина — слишком много гаджетов плюс телевизор. Львова подтвердила, что такое возможно.

«Начнем с того, что детям, которые еще не начали говорить, гаджеты противопоказаны как факт просто. Я в практике встречаю, что детям в девять месяцев, в полтора года включают мультфильмы, дают гаджеты в руки. Это недопустимое условие, потому что это все будет тормозить развитие речевой функции. Ребенку до двух с половиной лет важно запустить речь. В целом для дошкольного возраста гаджеты — это удобство родителей, а не польза для детей. Ребенок получает информацию, у него вырабатывается дофамин, а это самое быстрое удовольствие. Поэтому мозг будет запрашивать это постоянно», — объяснила она.

По ее словам, даже в старшем возрасте время в телефоне для ребенка должно быть четко ограничено.

«Если мы даем ребенку гаджет, нужно научить его этим пользоваться, нужно ограничивать время пользования, также нужно предложить что-то более интересное. А это на самом деле просто. Нужно проводить время с ребенком, обсуждать прочитанные книги или даже мультфильм. В любом другом случае гаджет будет вредить, это будут не только тики, это будет и зависимость», — отметила она.

Врач также рассказала, что делать, если у ребенка все-таки возникли нервные тики.

«Если появились нервные тики, необходимы реципрокные движения. Это когда мы задействуем одновременно руку и ногу, это велосипед, плавание с тренером, коньки и лыжи. Ребенок должен заниматься этим системно и до легкого утомления, а не просто иногда. Это очень будет способствовать тому, что тики будут уходить. Без движений эту проблему мы не решим. Тики еще возникают, когда ребенок очень долго находится с пустышкой в контакте, например. Определенная зона мозга привыкает и будет запрашивать это», — добавила специалист.

Родителям важно следить за эмоциональным состоянием детей: истерики и агрессия являются тревожными звоночками перевозбуждения нервной системы ребенка, сказала НСН детский психолог Ирина Таранова.