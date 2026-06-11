Названы признаки того, что малышу плохо в жару

Чем младше ребенок, тем тяжелее он переносит жаркую погоду. О том, как понять, что малышу плохо, рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава Федор Евдокимов.

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«Особенно опасен зной для малышей до 3 лет — их организм хуже регулирует температуру, а обезвоживание наступает быстрее, чем у взрослых», — подчеркнул эксперт в беседе с KP.RU.

В первую очередь перегрев грозит детям тепловым ударом, так как у них отсутствует полноценная терморегуляция. Также есть риски обезвоживания, солнечных ожогов, теплового истощения, ухудшения аппетита и сна.

Евдокимов рекомендует в жару гулять только до 10:00 и после 18:00, давать как можно чаще пить или прикладывать к груди, одевать малыша в самые легкие распашонки из натуральных тканей светлых оттенков и обязательно надевать на голову панамку или кепку с широкими полями.

«Нельзя сладкие соки, газировку, слишком холодные напитки (повышается риск ангины). Все сладкое дает лишь кратковременное облегчение, а потом лишь усиливает жажду», — добавил собеседник издания.

Также необходимо исключить тяжелое мясо, жирное и жареное, заменив их легкой едой — овощами, фруктами, кашами и йогуртами.

Дома можно использовать вентилятор или кондиционер, но только при условии, что он не будет направлен на малыша. Оптимальная температура в помещении — 19-23 градуса. Проветривать квартиру следует в прохладные часы, утром и вечером, а днем лучше зашторивать окна.

Малышей можно купать несколько раз в день в прохладной ванне. Детям чуть постарше рекомендуется душ комнатной температуры.

Евдокимов также перечислил признаки, которые помогут понять, что ребенку плохо на жаре: горячая кожа (особенно шея и спина), красное лицо, отказ от еды и питья, чрезмерная возбудимость или вялость, редкое мочеиспускание (меньше одного раза в три часа), учащенное дыхание и пульс, тошнота, рвота и температура выше 37,5 градуса.

«Даже если симптом один или два — нужно срочно увести ребенка в прохладу, дать воду, обтереть влажной тканью. При рвоте или температуре — срочно к врачу», — подчеркнул эксперт.

При перегреве ребенка нужно перенести в тень или прохладное помещение, раздеть, обтереть водой комнатной температуры и дать попить воды без газа мелкими глотками. Если малышу не стало лучше, нужно вызвать врача.