Ученые выяснили, почему подростков тянет к риску

Американские нейропсихологи обнаружили, что вариации в количестве дофамина, вырабатываемые базальными ядрами мозга, оказывают необычно сильное влияние на склонность подростков к рисковым формам поведения, в том числе на приобретение ими вредных привычек. Это ставит под сомнение устоявшиеся представления о роли дофамина в развитии зависимости, сообщила пресс-служба Питтсбургского университета.

"Наши наблюдения указывают на то, что некоторые подростки начинают идти на риск и приобретают вредные привычки по той причине, что для избавления от неприятных ощущений, связанных со сниженной выработкой дофамина во время их взросления, им нужен дополнительный источник гормона удовольствия. Это радикально противоречит сложившимся представлениям о том, что высокий, а не низкий уровень дофамина толкает людей в сторону зависимости", - заявила доцент Питтсбургского университета (США) Эшли Парр, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу при наблюдениях за работой мозга и поведением 800 американских детей и подростков, участвовавших в крупном мониторинговом проекте (NCANDA-A), нацеленном на изучение нейрофизиологических факторов, влияющих на развитие алкогольной зависимости. В его рамках исследователи отслеживали изменения в структуре мозга подростков по мере их взросления, а также наблюдали за их интеллектуальным развитием и переменами в поведении.

В рамках этих наблюдений ученые также замеряли уровень гормона удовольствия в мозге добровольцев, для чего ученые отслеживали при помощи магнитно-резонансного томографа концентрацию и распределению ионов железа по нервной системе, играющих важную роль в работе дофаминовых нейронов. Эти замеры помогли ученым проверить, как вариации в количестве вырабатываемого мозгом дофамина влияют на склонность подростков к риску.

Эти замеры указали на то, что концентрация дофамина была необычно низкой в мозге у тех участников наблюдений, которые в подростковом периоде были наиболее склонны к употреблению больших количеств алкоголя и к другим формам рискового поведения. Многие из них впоследствии бросали вредные привычки или уменьшали потребление алкоголя, что также сопровождалось ростом выработки дофамина в базальных ядрах их мозга, глубинных слоях серого вещества.

Как отмечают ученые, в прошлом многие нейропсихологи предполагали, что склонность к рисковым формам поведения должна быть более характерна для тех людей, чей мозг вырабатывает необычно много дофамина и содержит относительно большое количество связанных с ним рецепторов. Открытие противоположной связи между дофамином и подростковой склонностью к риску поможет врачам и родителям лучше прогнозировать то, как будет меняться поведение детей по мере их взросления.