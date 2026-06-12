Педагоги дали совет, как провести День России с пользой для детей

12 июня в стране отмечают День России - повод еще раз вспомнить о своем героическом прошлом, гордиться своим настоящим и подумать о счастливой будущем. Что касается истории, то в этот же день родился Александр Невский - один из самых почитаемых в России святых воинов.

Как провести этот праздник так, чтобы ушедшие на каникулы школьники получили урок нравственного и патриотического воспитания, "РГ" поинтересовалась у педагогов.

Анастасия Лукинова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии образования Института педагогики и психологии МПГУ:

- Как у каждого человека есть день рождения, так он есть и у нашей огромной страны - России. В этот день особенно важно знакомить детей с историей праздника. Это дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.

Также важно вспомнить и рассказать о государственной символике: флаге, гербе и гимне. Можно послушать гимн, рассмотреть детали герба (двуглавый орел, короны, скипетр, держава), объяснить их значение, обсудить значение цветов флага России.

Важно провести этот день активно. В каждом населенном пункте будут проходить праздничные мероприятия. Пользу принесут, например, изготовление поделок из бумаги: российского флага, аппликации или рисунков на тему природы родного края и т.д. Для малышей отлично подойдут простые раскраски на патриотическую тематику. В парках, музеях и центрах досуга посетителей ждут тематические квесты, интерактивные игры и много других активностей.

Полезным будет и чтение патриотических произведений в семейном кругу и их обсуждение.

Юлия Минакова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, художественный руководитель детского творческого коллектива, региональный представитель Санкт-Петербургского отделения Всероссийского сообщества наставников-просветителей:

- День России - это не просто красная дата в календаре и дополнительный выходной среди лета. Для большинства семей, особенно где есть дети, это замечательная возможность провести время вместе, когда нет школьных забот. Ведь основа любого здорового государства и гармоничного общества - это крепкая семья и традиционные ценности, которые мы передаем из поколения в поколение.

В Год единства народов России особенно важно подчеркнуть, что наш надежный тыл начинается именно с теплых отношений дома.

Свою историю праздник ведет с 12 июня 1990 года, когда на первом Съезде народных депутатов РСФСР был принят документ, закрепивший приоритет российских законов и принципы демократического правового государства. Сегодня это символ сплоченности и независимости нашей Родины, объединяющий всех жителей страны независимо от возраста.

В День России по всей стране проходят концерты, фестивали, выставки и спортивные соревнования. Это отличный повод провести с детьми насыщенный и душевный день: вместе посмотреть праздничную программу, устроить семейный пикник или просто погулять по украшенному городу. Пусть этот день подарит тепло, радость и чувство гордости за нашу великую страну, где крепкая семья была и остается главной опорой.