Психолог объяснила родителям правила защиты детей от игровой зависимости

Клинический психолог Маргарита Алексеева сообщила, что детям до 12 лет сложно самостоятельно контролировать время у гаджетов, поэтому взрослым важно установить четкие рамки.

Эксперт рекомендует заранее обговаривать длительность игровых сессий, использовать будильники и предупреждать ребенка за 5–10 минут до завершения сеанса. Дополнительной мотивацией может стать система бонусов, когда за соблюдение правил в будни школьник награждается лишним часом игры в выходные.

Специалист призвала родителей не обесценивать виртуальные достижения детей, а проявлять искренний интерес к их хобби. По мнению психолога, полное запрещение видеоигр бессмысленно, ведь цифровые навыки важны в современном мире и могут лечь в основу будущей профессии. Задача семьи заключается в развитии у ребенка самоконтроля и умения соблюдать договоренности, приводит слова эксперта "Подмосковье сегодня".

Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина выступила против разблокировки игровой платформы Roblox.