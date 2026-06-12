Родителям дали совет, как правильно спланировать летние каникулы

Психолог Евгений Орлов заявил, что летом родители не должны превращать каникулы ребёнка в «мини-школу», но и полная вседозволенность может ухудшить ситуацию с режимом и дисциплиной.

© Magnific

В беседе с сайтом kp.ru он отметил, что во время учебного года жизнь ребёнка обычно жёстко структурирована, а летом эта опора исчезает.

«Это не каприз и не "испорченность". У летнего спада дисциплины есть вполне объяснимые причины. Во время учебного года жизнь ребёнка обычно жёстко структурирована. Школа, расписание, дедлайны, внешние требования. Летом эта опора исчезает. Психика переходит в режим отдыха, повышается спонтанность. Для развития это нормально. Но без поддержки взрослых это легко превращается в хаос», — сказал Орлов.

Среди ошибок, которые усиливают проблему, психолог назвал жёсткий контроль, полную вседозволенность, непоследовательность и сравнение ребёнка с другими. По его словам, поведение по принципу «сегодня можно, завтра нельзя» разрушает договорённости, а сравнения снижают мотивацию.

Орлов посоветовал родителям сохранять контакт с ребёнком — главное, по словам специалиста, не дисциплина любой ценой, а отношения, в которых ребёнка слышат.

Ранее детский психолог Наталья Наумова заявила, что ребёнка не стоит отправлять в лагерь насильно: перед поездкой важно учитывать его желание, самостоятельность и психологическую готовность.