Психолог рассказал, почему детям необходимо общаться с бабушками и дедушками

Член Американской психологической ассоциации Кеннет Бариш заявил, что ослабление связей с бабушками и дедушками стало одним из факторов затяжного кризиса психического здоровья детей и подростков, сообщает EurekAlert.

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«Человечество не эволюционировало для того, чтобы воспитывать детей практически без поддержки со стороны родственников и сообщества, как это сегодня происходит во многих американских семьях. Детям нужны бабушки и дедушки — так было всегда», — сказал Бариш.

Ученый сопоставил опыт четырех десятилетий клинической практики и данные нейронауки, исследований детского развития и образовательных программ. На основании этих материалов он пришел к выводу, что представители старшего поколения способны помочь семьям справляться с современными вызовами воспитания.

По мнению Бариша, бабушки и дедушки играют важную роль в преодолении изменений, которые произошли в обществе за десятилетия. Он уточнил, что говорит, в первую очередь, об американском обществе.

«Америка стала ориентированной на “я”, а не на “мы”. Во многих семьях и сообществах стремление к личным достижениям ослабило значение доброты и заботы в жизни детей», — отмечает психолог.

Исследования показывают, что чрезмерное давление, связанное с необходимостью добиваться успеха, сопровождается высоким уровнем тревожности и депрессии даже в обеспеченных сообществах. По мнению Бариша, противовесом этому может стать формирование у детей более широкого понимания жизненных целей, выходящих за рамки личных достижений.

Помимо поддержки родителей, бабушки и дедушки дают детям то, что Бариш называет «молекулами эмоционального здоровья» — моменты внимания, готовности выслушать и поддержать, которые укрепляют эмоциональную устойчивость ребенка.

«Уверенность ребенка в том, что его выслушают и поймут, — лучшая защита от эмоциональных трудностей, с которыми он неизбежно столкнется в детстве. Больше всего детям нужен человек, который готов слушать, помогает не чувствовать себя одинокими и показывает, что проблемы можно решить, отношения — восстановить, а тяжелые переживания не длятся вечно», — говорит психолог.

Среди других способов помочь детям он называет совместные игры и досуг, создающие положительные эмоции, а также искренний интерес к увлечениям, целям и достижениям ребенка.