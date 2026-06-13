Как помочь подростку провести лето интересно и с пользой

Летние каникулы — долгожданное время для школьников. Но для подростков это не просто пора отдыха. Вместе с окончанием учебного года меняется привычный ритм жизни: одноклассники разъезжаются, становится меньше общения с друзьями, освобождается много свободного времени.

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Как помочь школьнику провести лето насыщенно, полезно и избежать скуки? Об этом рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Татьяна Медведева.

Почему летом бывает непросто

Для ребенка время со сверстниками — важная часть жизни. Именно в компании друзей они учатся выстраивать отношения, лучше понимать себя, получают поддержку и чувствуют себя частью коллектива.

Летом привычный круг общения часто распадается: кто-то уезжает на дачу, кто-то — в лагерь или отпуск с родителями. Из-за этого подросток может замкнуться в себе, проводить больше времени в телефоне или чаще спорить с близкими.

Задача взрослых в этот период — помочь ребенку найти новые возможности для интересных занятий, не превращая каникулы в бесконечный контроль.

Новые знакомства и впечатления

Если друзей рядом временно стало меньше, это хороший повод расширить круг интересов.

Вместо того чтобы предлагать готовые решения, лучше дать ребенку выбор. Например, спросить, чем он хочет заняться: покататься на велосипеде, попробовать скейтборд или сходить на открытую тренировку.

Полезным опытом могут стать тематические смены и лагеря — спортивные, творческие, научные или ИТ-направления. Общие интересы помогают быстрее находить друзей и чувствовать себя увереннее в новом коллективе.

Важно поддерживать и собственные инициативы подростка. Если он хочет встретиться с друзьями, можно помочь с организацией: предложить площадку для встречи, помочь с билетами или продумать совместный досуг.

Стоит обратить внимание и на городские мероприятия. Летом в Москве проходят мастер-классы, фестивали, спортивные занятия и волонтерские акции, где легко познакомиться с ребятами со схожими интересами.

Телефон не враг

Полностью оградить ребенка от гаджетов сегодня практически невозможно. Да и не нужно. Гораздо эффективнее заранее договориться о разумных правилах использования телефона и социальных сетей. Когда правила понятны обеим сторонам, поводов для споров становится меньше.

Технологии могут стать не только развлечением, но и инструментом для творчества. Например, подросток может вести блог о своих летних впечатлениях, снимать короткие видео, фотографировать интересные места или делать заметки о поездках и событиях.

Полезной семейной традицией может стать и периодический цифровой детокс. Главное — чтобы он воспринимался не как наказание, а как возможность провести время по-другому: отправиться в поход, устроить пикник или выбраться на прогулку всей семьей.

Как сохранить хорошие отношения

Летом родители и дети проводят вместе больше времени, поэтому риск конфликтов тоже возрастает.

Психолог советует отказаться от роли строгого контролера. Вместо замечаний и упреков лучше проявлять интерес к тому, что действительно важно ребенку. Иногда простой вопрос о его увлечениях помогает наладить диалог гораздо лучше, чем очередное напоминание об обязанностях.

Не менее важно давать ребенку больше самостоятельности. Например, можно заранее договориться о распределении ответственности в семье. Такой подход помогает подростку учиться принимать решения и отвечать за них.

Еще один полезный совет — не стремиться заполнить каждую минуту каникул. Скука не всегда вредна. Именно в свободное время нередко появляются новые идеи, интересы и увлечения, до которых раньше не доходили руки.

Главное, чтобы ребенок чувствовал: дома его всегда поддержат, выслушают и помогут.

— Летом особенно важно сохранить доверительные отношения с ребенком. Когда подросток знает, что родители готовы его поддержать, ему проще пробовать новое, искать свои интересы и становиться самостоятельнее, — отмечает Татьяна Медведева.

По словам специалиста, роль родителей заключается не в постоянном контроле, а в создании условий для развития. Доверие, уважение к личным границам и искренний интерес к жизни ребенка помогут сделать летние каникулы временем новых впечатлений, знакомств и открытий.